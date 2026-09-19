今オフ挑戦なら契約金9桁超えも!?　米移籍専門サイトが佐藤輝明をMLBのFAランク2位に厳選　なぜ「欠点もある」和製大砲を高評価？

以前からポスティングによるメジャー移籍が囁かれている27歳は、虎の4番としてどっしりとした存在感を放つ。今季も128試合で、打率.315、35本塁打、93打点、長打率.617、出塁率.392、OPS1.009と“セ・リーグ6冠王”の可能性も残している。

現地時間9月17日、米野球専門メディア『MLB Trade Rumors』は「2026～27年のMLBフリーエージェントパワーランキング」と銘打った特集記事を掲載。今オフのFAが予想される国内外の有力タレントたちを独自に選定した。

日米両球界のレギュラーシーズンもいよいよ大詰めを迎え、ポストシーズンに向けた争いも白熱している。その一方で各球団の思惑が交錯し、早くも話題を集めているのが、オフのFA市場の行方だ。

阪神の黄金期を支える打棒は、数年の日本球界においても「象徴的」と言える。そんな佐藤の活躍を「快進撃を続けている」と評する一方で「欠点もある」と論じた『MLB Trade Rumors』は、「サトウはムラカミ（村上宗隆）ほど三振数は多くないものの、今シーズンの三振率は26.9%とかなり高い。コンタクト率もわずか66.6%で、MLB平均よりも約11％も低い。さらに三塁と右翼を兼任する守備も高い評価は得ていない」と列挙。その上で、虎党を熱狂させる和製大砲の“ポテンシャル”に目を向けた。

「日本人選手の予測するのは決して容易ではない。ムラカミも、メジャー挑戦の前年は、25歳で元MVP、パワーは満点だったが、守備力とコンタクト能力への懸念から、2年契約しか勝ち取れず、大衆が予測していた巨額の9桁契約には至らなかった。サトウに関しては、様々な可能性が考えられる。ただ、今冬のFA市場で1億ドル（約157億7880万円）規模の契約が期待できる候補は多くないが、彼はその水準の収入を得る可能性を秘めているのは間違いない」

あくまで同メディアの独自選定ながら、MLBのFA有力者の10傑に入った佐藤。その事実は、米球界での彼に対する期待の高さを物語っていると言えよう。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]