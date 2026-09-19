愛猫のために、張り切って用意したプレゼント。喜ぶ姿を楽しみにしていたのに、思わぬ反応が返ってきたら…？そんな飼い主さんと猫たちのひとコマが、Xで話題になっています。投稿は記事執筆時点で29万回表示され、1.2万いいねを記録。「猫はこういうとこがいいんだよなぁ」「これぞ、猫ですね！笑」といった声が寄せられています。

【写真：猫のために『豪華なキャットタワー』を用意→遊ぶ姿を楽しみにしていたら…思わず笑ってしまう展開】

Xアカウント「ロビにゃん 4262 ‍?‍⬛」に投稿されたのは、飼い主さんが愛猫のために新しいキャットタワーを用意したときのひとコマです。購入したのは、ハンモックに爪とぎ、隠れ家まで付いた豪華なキャットタワー。高さもあり、猫たちが登ったり休んだりできる場所がいくつも備わっています。

飼い主さんによると、組み立ても大変だったそう。それだけに、完成したタワーで遊ぶ姿を楽しみにしていたのだとか。ところが、そばにいた黒猫のどんちゃんとキジトラの葉月ちゃんは、飼い主さんの期待とは少し違う反応を見せていたのだそうです。

「使ってくれよ」飼い主さんの願いをよそに、2匹は…

立派なキャットタワーのそばで、床にお腹をつけて寝そべるどんちゃんと葉月ちゃん。キャットタワーのハンモックや隠れ家には入らず、2匹そろって床で気持ちよさそうにくつろいでいたそうです。飼い主さんは「せっかく新しいキャットタワー買ったんだから使ってくれよ」とコメント。苦労して組み立てたタワーと、そのそばで満足そうな2匹との対比に、飼い主さんには申し訳ないものの思わず笑ってしまいます。

投稿には「床が冷たくて気持ちいい季節なんですにゃ」「床の方が広々しとるやん」「だって暑いから…」など、2匹の気持ちを代弁するような声が寄せられました。また、「我が家は3か月かかったことあります」「うちも新しい爪とぎ買ったんだけど見向きもしない」という体験談も。愛猫のために選んだものが、すぐに気に入ってもらえるとは限らない。そんな「猫あるある」に、多くの飼い主さんが共感したようです。

気になるキャットタワーのその後に、うれしい変化が！

このまま床に人気を奪われてしまうのかと思いきや、後日の投稿では、猫たちが思い思いにキャットタワーに登り、くつろぐ姿を飼い主さんが目撃したのだとか。最初は見向きもされなかったプレゼントも、猫たちのペースで使い始めてもらえたようです。飼い主さんにとっても、頑張って組み立てたかいのある光景だったのではないでしょうか。

Xアカウント「ロビにゃん 4262?‍⬛」では、3匹の猫とのにぎやかな日常が伝わる写真や投稿が数多く公開されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ロビにゃん 4262?‍⬛」さま

執筆：Hana

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。