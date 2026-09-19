「何にでもドバドバ」ラーメンや焼きそばに"お酢"をかけまくる人に賛否　「店の入れ物の半分以上使う」という極端な声も

出された料理に調味料を足して自分好みの味にするというのは料理によっては普通だが、限度を超えると周囲にドン引きされることもある。

ガールズちゃんねるに9月中旬、「ラーメンや焼きそばに酢、かけますよね？」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は次のように書いている。

「亜鉛不足からの味覚障害じゃないの？」

「酢が好きで何にでもドバドバかけます 友達からは変わった人扱いされていますが、そんなに変でしょうか？ かけてるよ～って方はコメント下さい」

この投稿に対し、トピック内では否定的な声や激しいツッコミが殺到した。健康面を心配する声や、飲食店でのマナーを問う意見もある。

「んなもんかけるかい!!」「ドバドバかけるって体に悪すぎるだろう」「亜鉛不足からの味覚障害じゃないの？ 酢が好きとか言うレベルじゃないわ、病院行きなよ」「そもそも論ですね。店側が提供したい味を否定するような行為は店に対して失礼だという話です」

一方で、特定の料理であればお酢をかけるという意見も意外と多い。

「坦々麺に酢かけると美味しい」「あんかけ焼きそばにはかけるけど ラーメンもあんかけラーメンなら合うのか」

あんかけ焼きそばに少量の酢をかけるという人は結構いそうだ。しかし、トピ主のように「何にでもドバドバ」となると話は別だろう。

「かける！めちゃくちゃかかる。 カップラーメンでもかける。 もうかけないとソワソワする」

一方で、トピ主と同じように色んな料理に酢をかける人もいる。

「私もかけるよ でも最初からではなく途中で味変として 醤油ラーメンやソース焼きそばあんかけ系などが多い 旦那も子供達もかけてる ちなみに全員東京」「かける！めちゃくちゃかかる。 カップラーメンでもかける。 もうかけないとソワソワする。 あんかけ焼きそばにかける感覚です。」

中には、ちょっとどころでなく、大量の酢をかける人もいた。

「私もドバドバかけます、量で言うとお店に置いてある酢の入れ物の半分以上。 酢の物大好きです。ラーメンには入れる発想なかったけどあんかけラーメンとかだったら絶対美味しいね」

こういう人々にとって、お酢はもはや調味料というより、メインの味付けなのかもしれない。

ちょっとした味変でのお酢は個人の好みの範疇ということで理解できる。ただ、外食先で備え付けの調味料を大量に使うレベルの「ドバドバ」は、驚く人が多いのも事実のようだ。

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