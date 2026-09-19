泊まって損なしの神コスパ！「ホテル暮らしch」が選ぶ関西の本当によかったホテルTOP5
「ホテル暮らしch」が「【関西】泊まって本当に良かったホテルTOP5」を公開した。1年間の振り返りとして、同チャンネルが今年宿泊した関西のホテルのなかから「個人的にまた泊まりたい」と強く感じた施設をランキング形式で発表している。
動画では、コストパフォーマンスの高さに加え、独自のサービスや朝食の充実度を評価軸に選定された5つのホテルが紹介されている。
第5位の「神戸ポートタワーホテル なごみの湯宿」は、1泊4,881円という安価でありながら、生ビールやハイボールが選べるウェルカムドリンクや大浴場を備えている点を評価。
第3位にランクインした「丸一ホテル大阪梅田」は、1969年創業のレトロな雰囲気ながら清掃が行き届いた客室を紹介。夕食に本格的な「夜鳴き 釜玉らーめん」が無料で提供されるという珍しいサービスに注目した。
第2位の「レフ京都八条口 by ベッセルホテルズ」では、1,000円台の追加料金とは思えない豪華な朝食バイキングを絶賛。「お刺身系のものが用意されているケースはかなり珍しく」と、その充実度を語っている。
第1位に輝いたのは「ホテル アゴーラ 大阪守口」。朝食バイキングで提供される牛肉の鉄板焼きに対し「ディナーのバイキングかと思うぐらい」と驚きの声を上げ、「とにかくステーキが抜群に美味しかった」と振り返った。宿泊費用を抑えつつも、食事や独自の無料サービスで高い満足度を得られる独自の視点は、次回の旅行やホテル選びにおける有益なヒントとなる。
動画では、コストパフォーマンスの高さに加え、独自のサービスや朝食の充実度を評価軸に選定された5つのホテルが紹介されている。
第5位の「神戸ポートタワーホテル なごみの湯宿」は、1泊4,881円という安価でありながら、生ビールやハイボールが選べるウェルカムドリンクや大浴場を備えている点を評価。
第3位にランクインした「丸一ホテル大阪梅田」は、1969年創業のレトロな雰囲気ながら清掃が行き届いた客室を紹介。夕食に本格的な「夜鳴き 釜玉らーめん」が無料で提供されるという珍しいサービスに注目した。
第2位の「レフ京都八条口 by ベッセルホテルズ」では、1,000円台の追加料金とは思えない豪華な朝食バイキングを絶賛。「お刺身系のものが用意されているケースはかなり珍しく」と、その充実度を語っている。
第1位に輝いたのは「ホテル アゴーラ 大阪守口」。朝食バイキングで提供される牛肉の鉄板焼きに対し「ディナーのバイキングかと思うぐらい」と驚きの声を上げ、「とにかくステーキが抜群に美味しかった」と振り返った。宿泊費用を抑えつつも、食事や独自の無料サービスで高い満足度を得られる独自の視点は、次回の旅行やホテル選びにおける有益なヒントとなる。
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