「パパ、汗くさい」メッシの汗の臭いに耐えられない“神の子”シロくん 優勝直後の反応にSNS爆笑「正直すぎる（笑）」「レオが笑ってるのがかわいい」
リオネル・メッシがカンペオネス・カップを制した直後、息子のシロくんとの微笑ましいやり取りがSNSで話題となっている。
インテル・マイアミは16日、カンペオネス・カップ決勝でクルス・アスルと対戦し、2-0で勝利。メッシは前半24分にヘディングで先制点を決め、このゴールがインテル・マイアミ加入後通算100ゴール目となった。後半にはメッシのCKからカゼミーロが追加点を決め、チームはクラブ史上初のカンペオネス・カップ制覇を成し遂げた。
シロくんは父親を労おうとして背中に触れると、その手を鼻に近づけて臭いを確認。すると、汗の臭いを嫌がるような表情を見せた。
その反応にメッシも大笑い。シロくんのあまりにも正直なリアクションを笑顔で受け止め、息子にキスをする場面も見られた。
この微笑ましい場面はSNSでも拡散され、「正直すぎる（笑）」「レオが笑っているのがかわいい」「メッシの匂いを嗅いでみたい」「シロくん、メッシが何の匂いだったか教えて」といった反応が寄せられている。
世界的なスーパースターであるメッシも、息子たちにとっては試合後に汗をかいた「パパ」。優勝の喜びに包まれたピッチ上で見せた、あまりにも自然な親子の一幕がファンを笑わせている。
JAJAJA, Ciro Messi abrazó a Lionel y NO AGUANTÓ EL OLOR A TRANSPIRACIÓN. pic.twitter.com/MR2xTTnyW9— Sudanalytics (@sudanalytics_) September 17, 2026