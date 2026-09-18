〝１億ドル超契約フィーバー〟は、一発でよみがえるのか--。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が１７日（日本時間１８日）の本拠地タイガース戦で先制３ランを放ち、３-１の勝利へ導いた。長い不振のトンネルでようやく飛び出した３２号。チームもガーディアンズと並んでア・リーグ中地区首位に返り咲き、直接対決の成績によるタイブレークで優位に立った。

米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮ ＳＩ」は同日、村上の復調と契約延長論の行方に注目した。８月上旬以降は打率１割３分、出塁率２割８分、長打率２割９分９厘と急降下。９月もこの試合前まで打率９分６厘、２本塁打、６打点に沈み、今シリーズ初戦では５番まで打順を下げられた。今季開幕戦の６番以来となる低い位置で、それまでの熱狂はすっかり影を潜めていた。

その熱が最高潮だった頃に飛び交っていたのが、球団史上初となる総額１億ドル（約１５８億円）超の大型契約で早期に囲い込むべきだとの声だ。村上は昨オフ、ヤクルトからポスティングシステムで移籍し、ホワイトソックスと２年総額３４００万ドル（約５４億円）で契約。２０２７年終了後にＦＡとなるが、同メディアは長期不振で契約延長を求めるファンの声も打撃同様に冷え込んだと指摘する。

一方で「ＯＮ ＳＩ」は、昨オフに他の２９球団のＧＭが村上への懸念から獲得を見送った経緯にも言及した。３２号を文字通りに「復活の号砲」にできれば大型延長論は再燃する。逆に再び沈めば、２９球団側の見立てが重みを増す。

残り９試合。地区優勝とポストシーズン進出を争うホワイトソックスにとっても、村上にとっても一打の価値は跳ね上がる。３２号が反攻の始まりだったのか、それとも一夜の反発だったのか。その答えは契約書より先に、９月の打席で示すことになる。