無人のベース上へ…仲間を信じて爆肩送球

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が見せた意外な爆肩に、日本のファンから驚きの声が上がっている。無人のベース上へ放った好判断。「これぞメジャーという強肩と判断力」「送球良すぎてびっくりした」とコメントが並んだ。

17日（日本時間18日）に本拠地シカゴで行われたタイガース戦の8回、2死一塁でクラークの打球は三塁手バルガスの方向に飛んだ。大きくバウンドし、頭の上を越えそうになったが左手を伸ばして好捕。体のバランスを崩しながらも、一塁の村上へ送球した。

塁審がセーフと判定したものの、村上はこの送球を受けるとすかさず、無人の三塁へ矢のような送球。立て直したバルガスがベースに入り、三塁を狙った一走にタッチ、一度はセーフと判定されたが、ホワイトソックスのベンチがチャレンジし判定がアウトにひっくり返った。日本のファンからは、村上の好判断と強肩ぶりに賛辞が止まらない。

「これぞメジャーという強肩と判断力」

「このホットラインいつまでも続いてくれ」

「なんこれかっけー」

「バルガスからの一連のプレー痺れたね」

「この村上くんの送球マジで素晴らしいな」

「送球良すぎてびっくりした」

「村上バルガスナイスコンビすぎる」

「元々サードのムラカミサン、一、三塁間の送球なんて朝飯前」

村上はこの試合で初回に32号3ラン。チームも3-1で勝利し、ア・リーグ中地区首位に再浮上した。



（THE ANSWER編集部）