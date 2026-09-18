『13日の金曜日』の前日譚ドラマ『クリスタル・レイク』がU-NEXTで独占配信！

映画『13日の金曜日』の前日譚を描くホラードラマ『クリスタル・レイク / 殺人鬼の母』が、動画配信サービスU-NEXT（ユーネクスト）にて2026年10月15日（木）より独占配信される。これにともない、園崎未恵やファイルーズあい、加藤小夏らが務める日本語吹替版キャスト情報が判明した。

『13日の金曜日』の伝説の殺人鬼ジェイソンを生んだ母の物語

1980年の第1作公開以降、多くの続編が公開されている伝説的ホラー映画『13日の金曜日』。シリーズを象徴するホッケーマスクの殺人鬼ジェイソンは、ホラー映画史における象徴的なキャラクターのひとりとして、今なお世界中のファンを魅了し続けている。

本作『クリスタル・レイク / 殺人鬼の母』は、映画第1作の終盤で登場したジェイソンの母パメラの過去に迫る前日譚だ。愛する息子を失った「悲劇の母」が、いかにして「狂気の母」へと変貌を遂げたのか、彼女を取り巻く謎を追う本格ホラー・ミステリーとなっている。

「A24」制作＆豪華スタッフ陣が「ジェイソン・ユニバース」に新たな息を吹き込む

制作陣には豪華なクリエイター陣が集結。『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー』で共同ショーランナー・製作総指揮を務めたブラッド・ケイレブ・ケインが、本作のクリエイター、ショーランナー、脚本、製作総指揮を担当する。

さらに、映画『13日の金曜日』第1作の脚本家であるビクター・ミラーと「Horror, Inc.」のプロデューサー陣が製作総指揮として参加し、「ジェイソン・ユニバース」へ新たに息を吹き込む。加えて『ミッドサマー』や『ヘレディタリー／継承』など数々のヒットホラー作品を生み出した「A24」が制作を手掛け、「Peacock」のオリジナル作品として発表時より大きな注目を集めている。

豪華声優陣が務める日本語吹替版も同時配信

同時配信となる日本語吹替版では、『欲望のセントルイス（原題：DTF St. Louis）』で本年度エミー賞助演女優賞を受賞したリンダ・カーデリーニ演じる主人公パメラ（パム）・ボーヒーズ役の吹替を、『インターステラー』のアメリア・ブランド役などで知られる実力派声優の園崎未恵が担当する。

恐怖の殺人鬼となる前、少年時代のジェイソン・ボーヒーズ役には、ホラードラマ『Chucky／チャッキー』などに出演するカラム・ヴィンソンが配され、吹替をアニメ「チェンソーマン」のパワー役や「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」の空条徐倫役で知られるファイルーズあいが務める。

さらに、ジェイソンの友人グレース役にはグウェンドリン・サンドストローム。事故のあとパメラが強い関心を寄せていく謎多き少女の吹替を、ドラマや映画、ゲームなどに多数出演し、本作が海外ドラマの吹替初挑戦となる俳優の加藤小夏が担当する。

『クリスタル・レイク / 殺人鬼の母』キャスト＆日本語吹替声優

特別コメント映像

パメラ（パム）・ボーヒーズ：リンダ・カーデリーニ（日本語吹替：園崎未恵）ジェイソン・ボーヒーズ：カラム・ヴィンソン（日本語吹替：ファイルーズあい）レボン・ブルックス：ウィリアム・キャトレット（日本語吹替：松田健一郎）グレース：グウェンドリン・サンドストローム（日本語吹替：加藤小夏）ドーフ：キャメロン・スコギンズ（日本語吹替：佐々木啓夫）ブリアナ・ブルックス：デビン・ケスラー（日本語吹替：高梁りつ）

あわせて公開された特別コメント映像では、大のホラーファンであるファイルーズあいと、「実はホラーは苦手」と語る加藤小夏が、オファーを受けた際の心境やアフレコ収録でのエピソードを明かしている。

ファイルーズあい（ジェイソン役）

「プロフィールに趣味『ホラー映画鑑賞』と書くぐらいホラー映画が大好きなんです。『13日の金曜日』といえばホラー映画の金字塔。ジェイソン・ボーヒーズの名前と自分の名前がクレジットで並ぶなんて、夢にも思っていませんでした。皆さんご存じのクリスタル・レイクの亡霊がどのように出来上がっていったのかを丁寧に描いていて、あんなシーンやこんなシーンも、めちゃくちゃ語りたいんですけど、まだ言えない。ぜひ本編で見てほしいです。」

加藤小夏（グレース役）

「私は本当にホラーが大の大の大の苦手でして、すごくありがたいお話なのに、この世界に飛び込めるのかな、どうしようって、ずっとそわそわしておりました。演じたグレースは、この目は一体何を考えているんだろうと、すごく考えさせられるキャラクター。母性みたいなものがちょっと感じられて、すてきな役を演じさせていただきました。最初はめちゃくちゃ緊張していたんですけど、あいさんが温かく迎えてくださって、楽しく収録しています。」

『クリスタル・レイク / 殺人鬼の母』配信情報

『クリスタル・レイク / 殺人鬼の母』は、2026年10月15日（木）よりU-NEXTにて独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

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