『夫婦と16歳』最終回 意味深ラストにネット騒然！主演かたせ梨乃には称賛続々「凄すぎた」「圧巻」（ネタバレあり）
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳～狂気の隣人～』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分）の最終回が17日深夜に放送され、意味深なラストシーンに対して、ネット上には「何この不穏な終わり方」「鳥肌」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】最後までかたせ梨乃がすごかった！ 『夫婦と16歳～狂気の隣人～』最終回ギャラリー
紘（豆原）との子を想像妊娠した美子（かたせ）は一人で子を育てる決意をする。しばらくして美子は、紘とお腹の大きな冴（岡田結実）の仲睦まじい様子を目撃。冴に自分の子を盗られたと思い込んだ美子の被害妄想が爆発する。
その後、妊娠中の冴をアパートの部屋に招いた美子は「私の赤ちゃん…盗んだその子、返してください」と迫りつつ「あんた、ただの代理母なのよ」と言い放つ。この言葉に怒った冴が美子を殴ったことで、2人の友情は破綻してしまう。
そこから数ヶ月後、無事に紘と冴の夫婦に赤ちゃんが誕生する。親子3人で仲良くピクニックをしていると、そこに突然、美子が現れ赤ちゃんを誘拐。そして美子はついに紘と直接対峙する。
美子はナイフを取り出し「紘さんの命ください」と迫る。涙ながらに紘への愛をささやきながら近付く美子。紘を美子がナイフで刺そうとしたその時、彼女の目の前に、16歳の“美子”（林芽亜里）が姿を見せる。これまで美子を唆し続けた“美子”は、紘の身代わりとなり、姿を消すのだった。
そして迎えた最終回のラストシーン。紘や冴のもとを去った美子がアパートの部屋で求人広告を片手に電話をかけている。電話口で自身の名前を本名の“よしこ”ではなく“みこ”と名乗る彼女。そこで部屋の玄関チャイムが鳴ると、美子は通話中にも関わらずスマホを置き、足早に玄関へと向かう…。
不気味なBGMと意味深な描写で最終回が幕を下ろすと、ネット上には「何この不穏な終わり方」「普通に怖すぎる何これ」「鳥肌が立った」などの声が続出した。
また放送後、ネット上には美子を怪演したかたせへの反響が相次ぎ「かたせ梨乃様が凄すぎたね…」「圧巻やったな」「かたせ梨乃さんの演技が毎回怖かった～」といった投稿も相次いでいた。
【写真】最後までかたせ梨乃がすごかった！ 『夫婦と16歳～狂気の隣人～』最終回ギャラリー
紘（豆原）との子を想像妊娠した美子（かたせ）は一人で子を育てる決意をする。しばらくして美子は、紘とお腹の大きな冴（岡田結実）の仲睦まじい様子を目撃。冴に自分の子を盗られたと思い込んだ美子の被害妄想が爆発する。
そこから数ヶ月後、無事に紘と冴の夫婦に赤ちゃんが誕生する。親子3人で仲良くピクニックをしていると、そこに突然、美子が現れ赤ちゃんを誘拐。そして美子はついに紘と直接対峙する。
美子はナイフを取り出し「紘さんの命ください」と迫る。涙ながらに紘への愛をささやきながら近付く美子。紘を美子がナイフで刺そうとしたその時、彼女の目の前に、16歳の“美子”（林芽亜里）が姿を見せる。これまで美子を唆し続けた“美子”は、紘の身代わりとなり、姿を消すのだった。
そして迎えた最終回のラストシーン。紘や冴のもとを去った美子がアパートの部屋で求人広告を片手に電話をかけている。電話口で自身の名前を本名の“よしこ”ではなく“みこ”と名乗る彼女。そこで部屋の玄関チャイムが鳴ると、美子は通話中にも関わらずスマホを置き、足早に玄関へと向かう…。
不気味なBGMと意味深な描写で最終回が幕を下ろすと、ネット上には「何この不穏な終わり方」「普通に怖すぎる何これ」「鳥肌が立った」などの声が続出した。
また放送後、ネット上には美子を怪演したかたせへの反響が相次ぎ「かたせ梨乃様が凄すぎたね…」「圧巻やったな」「かたせ梨乃さんの演技が毎回怖かった～」といった投稿も相次いでいた。