美容院脳卒中症候群とは？メディカルドック監修医が美容院脳卒中症候群の症状・原因などを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

※この記事はメディカルドックにて『「美容院脳卒中症候群」の症状やなりやすい人の特徴はご存知ですか？【医師解説】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

村上 友太（医師）

「美容院脳卒中症候群」とは？

美容院脳卒中症候群（Beauty Parlor Stroke Syndrome, BPSS）は、その名の通り、美容院や理髪店でシャンプーを受ける際に、首を過度に後ろに反らした状態（頸部過伸展）がきっかけとなって発生する、非常にまれですが重い脳卒中です。

この特有の病気は、1990年代初頭にアメリカの医師によって初めて医学的に報告されて以来、「ある特定の姿勢」が脳卒中を引き起こす可能性があるとして注目を集めています。

一般的な脳卒中が、高血圧や糖尿病といった長年の生活習慣病の積み重ねで発生することが多いのに対し、BPSSは、シャンプー時の姿勢という「外部からの要因」が直接的な引き金となる点が決定的な特徴です。

脳は、前方の血液ルート（主に内頚動脈という血管）と、後方の血液ルート（主に椎骨脳底動脈という血管）の二つの主要な道で栄養されています。BPSSが関わるのは、首の骨（頸椎：けいつい）の中を通り、脳幹（呼吸や心拍など、命を維持するために必須の機能を持つ部位）や小脳（体のバランス感覚や運動機能をつかさどる部位）に血液を供給する椎骨動脈を含む、後方の循環ルートです。

この後方のルートの血流が障害されると、一般的な脳卒中（半身麻痺など）とは異なる、めまいやふらつき、視覚異常といった特有の症状が現れます。

シャンプー時に首を大きく後ろに反らすと、この椎骨動脈が、首の骨の構造物によって物理的に圧迫されたり、あるいは無理に引き伸ばされたりすることで、脳への血流が一時的に途絶えたり、血管の壁が傷ついて血栓（血の塊）ができたりします。これにより、血流が不足する椎骨脳底動脈不全の状態を経て、最終的に脳梗塞（脳の血管が詰まる病気）を引き起こしてしまうのです。

世界的に見ても報告されている症例数は多くはありませんが、その結果が命を脅かす重篤な脳卒中であることから、リスクを正しく理解し、適切な予防策をとることが大切です。

美容院脳卒中症候群の主な原因

BPSSが起こる仕組みは、単純な姿勢の問題だけでなく、個人の体の構造や元々の血管の状態によって異なります。主な原因として、「機械的な圧迫・狭窄」「血管壁の損傷（解離）」、そして「既存の血管リスク」の三つが考えられます。

椎骨動脈の機械的圧迫・狭窄

頸部過伸展（首を後ろに大きく反らした姿勢）をとったとき、首の骨の付け根（頭蓋骨と一番上の首の骨が接合している部分）の構造物が、その近くを通る椎骨動脈を物理的に押しつぶし、血管を狭くしてしまう状態です。

特に、首の骨の変形（頸椎症）や加齢によってできる骨の突起（骨棘：こつきょく）がある場合、血管がこれらの硬い組織に挟まれやすくなり、圧迫による血流低下が起こりやすくなります。この血流の低下は、椎骨脳底動脈不全として症状を引き起こします。

この圧迫によって血流が低下している間、あるいは低下した直後に、

・強い回転性のめまい

・吐き気、嘔吐

・稀に意識が遠のく感じ（失神前駆症状）

などが出現しやすいです。

これらの症状は、圧迫が解除される（頭を元に戻す）と数分以内に治まることがありますが、これは一過性脳虚血発作（TIA）と呼ばれる「脳卒中の警告サイン」である可能性が高いです。

症状が数分以内に完全に消失した場合（TIA）でも、血管に構造的な問題がある可能性が高いため、準緊急性で受診が必要です。症状が持続する場合や重篤な場合は緊急性が極めて高いです。

受診すべきは、脳卒中の専門診断ができる脳神経外科または神経内科です。シャンプー時の姿勢で症状が出たことを医師に必ず伝えましょう。

椎骨動脈の解離と血栓形成

頸部過伸展や無理な首の動きにより、椎骨動脈が過度に引き伸ばされ、血管壁の内側に小さな亀裂（解離：かいり）が生じることがあります。血管の壁が傷つくと、その部分に血液が流れ込み、血管が詰まったり、傷ついた部位にできた血栓が脳に流れ飛んだりすることで、脳梗塞に至ります。これは、特に若い方における脳卒中の原因として知られています。物理的な力が血管の組織を傷つけることで起こります。

解離の初期サインとして、

・突然発症する、これまで経験したことのない激しい後頭部や首の付け根の痛みが出ることが特徴的です。この痛みは血管壁が裂けたことを示す警告サインです。

機械的圧迫と異なり、解離による血栓形成と脳梗塞は、血管の損傷から血栓が完成し、脳の血管を詰まらせるまでに時間がかかるため、シャンプー後、数時間から数日経ってから症状（麻痺、ろれつが回らない、ふらつきなど）が現れることが多く、この時間差が診断を遅らせる原因となります。

激しい頭痛や、麻痺、ろれつが回らないといった脳卒中症状が出た場合は、緊急性は極めて高く、一刻を争います。「時間が脳を救う（Time is Brain）」という原則のもと、すぐに救急車を要請してください。搬送先は、脳卒中の急性期治療（t-PAや血栓回収療法）が可能な脳神経外科または神経内科の体制が整った総合病院であるべきです。。

既存の血管リスクと血流低下

BPSSは、単なる姿勢の問題ではなく、個人の持病によってリスクが増幅される病気です。

長年の高血圧や高脂血症により、動脈硬化が進行し、すでに血管が狭くなっているところに、シャンプー中のわずかな圧迫や血流の変化が加わるだけで、血流が完全に途絶えてしまうことがあります。動脈硬化が進んだ血管は弾力性を失っています。

また、稀に椎骨動脈の一方が生まれつき細い（低形成）である場合、残る主要な一本が圧迫された際に、脳幹や小脳への血流が維持できなくなり、脳虚血（血流不足）のリスクが格段に高まります。

基礎疾患を持つ場合、症状が重篤化しやすく、

・意識障害

・全身の運動失調（体のバランスが取れない）

・嚥下困難（飲み込みにくい）

など、脳幹梗塞（生命維持機能に関わる部分の梗塞）特有の深刻な症状を呈することがあります。

高血圧や糖尿病、喫煙習慣といった基礎リスクを持つ方は、わずかなめまいや違和感であっても軽視せず、症状の持続があれば緊急性の判断基準を高く持つべきです。受診時には、シャンプー時の状況に加え、持病の有無を詳細に伝えることで、適切な診断と再発予防の対策につながります。

美容院脳卒中症候群の代表的な症状や特徴

BPSSの結果として起こる脳卒中は、小脳や脳幹（後方循環）の障害であるため、一般的な脳卒中（顔面麻痺、半身麻痺など）に加えて、特に平衡感覚や視覚に関わる特徴的な症状が現れます。これらのサインを見逃さないことが、早期治療の鍵となります。

前駆症状としてのめまい・吐き気

シャンプー中または直後に出現する回転性の強いめまいと強い吐き気、嘔吐は、BPSSの最も初期のサインであり、小脳や脳幹の血流不足（椎骨脳底動脈不全）を強く示唆します。めまいは、特定の姿勢によって誘発され、姿勢を戻すと一時的に改善する傾向があるのが特徴です。また、血管解離が疑われる場合は首の痛みを伴います。

もしも症状を感じたら、すぐに頭をシャンプー台から上げてもらい、首に負担がかからない姿勢（椅子に座る、可能なら横になる）で安静にすることが最優先です。

数分安静にしても症状が持続する場合、または他の神経症状が加わった場合は、直ちに専門の医療機関を受診する準備をする必要があります。安静にしても症状が改善しない場合は、緊急性が高いと判断します。

脳幹・小脳梗塞の兆候

小脳や脳幹の梗塞は、平衡感覚と運動機能に決定的な影響を与えます。以下の症状は、脳卒中が進行しているサインです。

・ふらつき（運動失調）： まっすぐ歩けない、体のバランスが取れないといった症状が現れます。体幹のふらつきが強く、まるで泥酔しているかのように見えます。

・構音障害： 舌や喉の筋肉の動きが悪くなり、ろれつが回らない、言葉がもつれる。

・嚥下障害： 食べ物や水が飲み込みにくい。

・麻痺/しびれ： 体や顔の片側（稀に両側）の脱力感やしびれ（感覚異常）。

対処法と緊急性: これらの重篤な症状が出た場合は、血流障害が進行しているサインであり、すぐに救急車を要請する以外の処置は不要です。これらの症状は生命に直結する危険な兆候であり、極めて高い緊急性があります。

視覚の異常と突然の激しい頭痛

後方循環系（脳幹や小脳）の脳卒中では、視覚に関わる脳の領域も障害されやすいため、視覚異常が多く報告されます。

・視覚異常： 物が二重に見える複視、視界の一部が欠ける（視野障害）、または突然目が見えなくなることがあります。

・突然の激しい頭痛： 血管解離が起こった際、突然「雷に打たれたような」激しい頭痛を伴うことがあります。これは、くも膜下出血の可能性も示唆する緊急性の高いサインです。

・その他の症状： 突然の意識レベルの変化や、認知機能の混乱（錯乱）。

緊急性: 視覚の異常や激しい頭痛は、後方循環系脳卒中の重篤なサインであり、極めて高い緊急性があります。直ちに救急車を呼び、安静を保ちましょう。

「美容院脳卒中症候群」についてよくある質問

ここまで美容院脳卒中症候群などを紹介しました。ここでは「美容院脳卒中症候群」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

シャンプー中にめまいがした場合、脳卒中を疑った方がいいのでしょうか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

シャンプー中にめまいを感じることは、必ずしも脳卒中を意味するわけではありません。内耳の異常による「良性発作性頭位めまい症」など、他の原因も考えられます。

しかし、美容院脳卒中症候群（BPSS）の初期症状として、めまいや吐き気は最も重要な警告サインです 。特に脳卒中を強く疑うべき「危険なめまい」には、以下の特徴が伴います。

・安静にしてもめまいが治まらない、または悪化する。

・強い吐き気や嘔吐を伴う。

・めまいに加えて、以下の症状のいずれかを伴う

・ろれつが回らない（構音障害）

・体が強くふらつき、立つことも歩くこともできない（運動失調）

・物が二重に見える（複視）

・顔や手足がしびれたり、力が入りにくい（麻痺）

・突然の激しい首や後頭部の痛み

これらの症状が一つでも現れた場合、それは椎骨脳底動脈不全が進行しているサインであり、一刻の猶予も許されません。めまい単独ではなく、これらが組み合わさって発症した場合、ためらわずに救急車を要請し、脳神経外科や神経内科の専門医による緊急診断を受けてください。「念のため」の受診が、命と将来の機能予後を左右します。

まとめ

美容院脳卒中症候群（BPSS）は、極めてまれな病気ではありますが、その結果として起こる脳卒中は、小脳や脳幹といった生命維持に重要な部分にダメージを与えるため、決して軽視できません。特に、動脈硬化や頸椎（首の骨）に持病がある方にとっては、シャンプー時の姿勢が致命的な引き金となり得ます。

私たちは、美容院でのシャンプーという日常的な行為を恐れるのではなく、この病気の仕組みと、誰にでもできる予防策を正しく理解し、実行することが最も重要だと考えます。

緊急時には「時間＝命」です。 もし脳卒中を疑う症状（特にふらつき、ろれつ、複視、片側の麻痺）が出た場合は、迷わず救急車を要請し、専門的な急性期治療（t-PA療法や血栓回収療法）が可能な施設へ搬送されるよう依頼してください。早期に専門的な治療を受けることが、重篤な後遺症を防ぐ唯一の方法です。

「美容院脳卒中症候群」と関連する病気は4個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

脳神経系

椎骨動脈解離脳梗塞

一過性脳虚血発作

整形外科系

頚椎症

美容院脳卒中症候群は首をそらすことや首の骨や軟骨の変形によって首を通る血管（特に椎骨動脈）に傷がついて脳梗塞に至ることのある病気で、若年の脳梗塞の原因の一つとして知られています。

「美容院脳卒中症候群」と関連する症状

「美容院脳卒中症候群」と関連している、似ている症状は8個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

首や後頭部の痛み

激しいめまい

まっすぐ歩けない

二重に見える

急に呂律が回らなくなる

飲み込みにくい

顔の感覚が鈍い

手足の麻痺

首の痛みから始まり、めまいや平衡感覚の異常といった脳卒中特有の症状が現れると言われています。上記のような脳卒中を疑う症状があれば、すぐに救急車を呼んで病院を受診してください。

参考文献

Weintraub MI.: Beauty parlor stroke syndrome: report of five cases. JAMA, 269:2085-2086, 1993

Foye PM, et al.: Pain, dizziness, and central nervous system blood flow in cervical extension: vascular correlations to beauty parlor stroke syndrome and salon sink radiculopathy. Am J Phys Med Rehabil, 81:395-399, 2002

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Kameda T, et al.: Beauty parlor stroke syndrome due to a bone fragment from an osteophyte of the atlas: case report. J Neurosurg Spine. 2018 Apr;28(4):389-394. doi: 10.3171/2017.7.SPINE17226.Epub 2018 Jan 26.

Tosunoğlu B, et al.: Vertigo and Ischemic Stroke after Hyperextension (Beauty Parlour Stroke syndrome). Acta Med Litu. 2022 Jun 29;29(2):167-170. doi: 10.15388/Amed.2022.29.2.2