東海地方は、台風25号の影響で、20日(日)は、各地で曇りや雨となり、雨脚が強まる所があるでしょう。台風接近前の20日(日)夜、暗い時間に雨のピークとなる可能性があります。静岡県を中心に、大雨や暴風などに警戒が必要です。最新の台風情報や気象情報に注意してください。

今日18日(金) 午前中から真夏日に 暑さが続く

今日18日(金)も、秋雨前線は本州の南の海上に停滞し、本州付近は高気圧に覆われています。東海地方は、朝から広く日差しが届き、気温がぐんぐん上がっています。

この後も、晴れ間がありますが、夕方以降は、湿った空気の影響で雲が多くなる見込みです。夕方から夜にかけては、山沿いを中心に所々でにわか雨がありますが、降る時間は短いでしょう。

正午までに、すでに30℃以上の真夏日となっている所が多く、日差しが暑く感じられます。暑さを我慢せず、エアコンを使用するなどでして、涼しい環境でお過ごしください。のどが渇く前に、こまめな水分補給を心がけましょう。

台風25号 20日(日)～21日(月・祝)に最も接近

台風25号は、今日18日(金)正午現在、父島の南南東約220kmにあって、時速40キロの速さで、西北西へ進んでいます。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルです。

台風は、20日(日)午前9時には、東海地方の南の海上に進んでくる見込みです。その後、少し進路を東寄りに変えて、20日(日)夜から21日(月・祝)朝にかけて、静岡県や関東に暴風域(風速25メートル以上)を伴って接近するでしょう。現在の予報円の中心を通った場合、21日(月・祝)未明から明け方に、静岡県へ最接近する見込みです。静岡県は、台風接近前の20日(日)から、大雨や暴風の影響が強まる可能性があります。また、台風は、進行速度が速くなる可能性があり、最接近時刻も早まる可能性があります。

21日(月・祝)日中は、スピードを上げて、陸地からは足早に遠ざかる見込みです。22日(火・祝)午前9時には、日本の東の海上で温帯低気圧に変わるでしょう。

東海のシルバーウィークの天気の見通し 雨はいつ・どれくらい降る?

シルバーウィーク初日の19日(土)は、台風の北上に伴い、湿った空気が入りやすいでしょう。雲が多くなりますが、日差しは届きそうです。所々で雨雲が発達し、にわか雨がありますが、雨の範囲はまだ狭いでしょう。



20日(日)は、台風が東海地方の南の海上を北上し、夜は、静岡県の沿岸に接近する見込みです。台風周辺のより湿った空気が入りやすくなり、また、台風の北側に広がる活発な雨雲がかかるでしょう。各地で、曇りや雨となり、雨脚が強まる所がある見込みです。

静岡県は、21日(月・祝)にかけて、大雨や土砂災害、暴風の警報級の可能性が高くなっています。台風接近前から大雨に注意が必要で、夜、暗い時間に台風が最接近するため、安全な場所で過ごすようにしてください。



21日(月・祝)は、台風は足早に遠ざかるため、天気は回復し、晴れ間が戻るでしょう。



22日(火・祝)から23日(水・祝)は、東海付近は気圧の谷となり、安定して晴れる所は少ない見込みです。お出かけの際は、雨具があると安心です。

すでに波が高い東海地方 20日(日)～21日(月・祝)は波浪警報の可能性

今日18日(金)正午現在、三重県と静岡県には、波浪注意報が発表されています。海上では、明日19日(土)は、うねりを伴って波が高く、20日(日)は、うねりを伴ってしけるでしょう。20日(日)から21日(月・祝)は、愛知県、三重県、静岡県は、波浪の警報級の可能性が高くなっています。海岸付近にはむやみに近づかず、海のレジャーは予定の変更も検討してください。シルバーウィーク中、波浪注意報や波浪警報が発表されている時は、海に入らないようにしましょう。