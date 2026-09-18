エルソニック株式会社が運営する全品390円（税込429円）均一の人気雑貨店「サンキューマート」は18日、公式サイトを更新。同日から公式オンラインショップで先行予約を予定していたグッズ「推しと牛乳でみるみる成長中！」の発売を中止すると発表した。同商品を巡っては、5人組ダンス＆ボーカルグループ「M!LK」を想起させるとの指摘が多く上がっていた。

同シリーズは「フルーツミルク」をテーマに、牛乳や牛をモチーフにした推し活アイテムを展開。ぬいぐるみ用の着ぐるみやカードホルダー、アクリルフレームキーホルダーなどをラインアップし、18日正午からオンラインで先行予約、11月中旬から全国の店舗で販売する予定だった。

これらのラインナップについて、「M!LK」を連想させるという声が浮上。「もはやM!LK概念」「全部かわいい」など歓迎する声が上がる一方、「乗っかりすぎではないか」「あまりに露骨」といった疑問の声も寄せられていた。

同社は「本日より公式オンラインショップでの先行予約を予定しておりました、『推しと牛乳でみるみる成長中！』企画につきまして、発売を中止することといたしました」と発表。同企画を巡っては「ご意見・ご指摘をいただき、これらを真摯に受け止め、改めて検討した結果、発売を中止する判断に至りました」と説明した。

発売中止に伴い、11月中旬から予定していた全国のサンキューマート店舗での販売も中止する。

同社は「本企画を楽しみにしてくださっていたお客様ならびに関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「皆様からいただいたご意見・ご指摘を真摯に受け止め、これからの取り組みに活かしてまいります」とした。