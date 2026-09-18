「午後ティー」で一番血糖値が上がらないのは？内科医の検証結果に驚き

知らないと損する？寿司と刺身の血糖値の差「結局血糖値を上げるのは炭水化物」

血糖値実験【ベジファースト】野菜から食べると本当に血糖値スパイクを抑えられる？内科医が2つの食べ方で検証

【バレンタインに必見】チョコと血糖値の実験！カカオ量が衝撃の結果を生む！内科医が解説！

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糖尿病内科医の山村そうが "体を張って検証"する血糖値実験チャンネルです🧑‍⚕️ コンビニ商品・チェーン店メニュー・話題のグルメなどを実際に食べて測定。 「これって血糖値どうなるの？」を、医師自らリアルデータで解説します🔥