柏レイソル熊坂光希が日本代表に選出！ 負傷を乗り越え再びサムライブルーへ「まさかこんなに早く選ばれるとは思っていなかったので嬉しい」
柏レイソルは17日、MF熊坂光希が日本代表に選出されたと発表した。熊坂は9月21日から代表チームに合流し、24日から開催されるキリンカップチャレンジ2026に参加する。
2001年生まれの熊坂は、柏レイソルU-15、U-18、東京国際大学を経て2024年に柏へ加入。185cmのサイズを持つMFで、J1ではこれまで28試合に出場し、柏の中盤で進化を続けてきた。
今回の招集は、熊坂にとって2度目の日本代表入りとなる。初招集時には負傷によってプレイできず、クラブ公式サイトが上げたコメントにて本人も「プレイできずに終わったのは本当に悔しかった」と振り返っている。それでも柏での復帰後は再び日本代表入りを目標に研鑽を重ね、今回その思いが実を結んだ形だ。
熊坂は「まさかこんなに早く選ばれるとは思っていなかったので嬉しいし、とても驚いているのが本音です」とコメント。さらに「レイソルでやっているプレイを日本代表でも出さなくてはいけません」としながら、「攻守において自分の特徴をしっかり出したい」と意気込みを示した。