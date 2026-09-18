史上初1年生でミス慶応になった美女21歳、美脚あらわ短パンで激カワシーサーポーズに「かわいい」と反響
慶応大学のミスキャンパスで、モデルでタレントの野口結夢が17日、自身のInstagramを更新し、沖縄県は石垣島を訪れたことを報告。かわいらしいシーサーポーズに反響が集まっている。
【写真】ミス慶応美女21歳が「スタイル抜群」、ヘアカット前のピタピタなTシャツにナイトプールでの水着姿も
先日、「1年ぶりのボブ！！！」と長かった髪をバッサリ切ったことを報告して、「かわいい」と話題になっていた野口。この日は、「石垣島へ行ってきたよ」と、石垣島でのポートレートを公開している。
写真の中の野口は、沖縄の守り神「シーサー」のとなりでシーサーポーズをとってニッコリ。そのほか、「日本最南端の牛乳屋さん」のコピーで知られる「八重山ゲンキ乳業」も訪れたようだ。コメント欄には「爽やかな白コーデと抜群のスタイルにゆめちゃんの笑顔が眩しい！」「元気かわいい結夢ちゃん 素敵です」「めちゃくちゃ可愛い」といった声が寄せられている。
【野口結夢プロフィール】
野口は2004年12月6日生まれ、三重県出身の21歳。「ミス慶応コンテスト2023」では史上初の1年生でグランプリに輝き、2024年の「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」では審査員特別賞を受賞した。同年からファッション雑誌「CanCam」の読者モデル・インフルエンサー集団「CanCam it girl」のメンバーを務めている。WYS Relation所属。Instagramでは、タレント活動のほか、かわいらしいミニスカ姿など私服コーデを披露してファンを喜ばせている。
引用：「野口結夢」Instagram（＠yume__noguchi）
【写真】ミス慶応美女21歳が「スタイル抜群」、ヘアカット前のピタピタなTシャツにナイトプールでの水着姿も
先日、「1年ぶりのボブ！！！」と長かった髪をバッサリ切ったことを報告して、「かわいい」と話題になっていた野口。この日は、「石垣島へ行ってきたよ」と、石垣島でのポートレートを公開している。
【野口結夢プロフィール】
野口は2004年12月6日生まれ、三重県出身の21歳。「ミス慶応コンテスト2023」では史上初の1年生でグランプリに輝き、2024年の「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」では審査員特別賞を受賞した。同年からファッション雑誌「CanCam」の読者モデル・インフルエンサー集団「CanCam it girl」のメンバーを務めている。WYS Relation所属。Instagramでは、タレント活動のほか、かわいらしいミニスカ姿など私服コーデを披露してファンを喜ばせている。
引用：「野口結夢」Instagram（＠yume__noguchi）