塚本晋也監督『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』北米初上映 遺族「まだ父が生きているかのよう」
塚本晋也監督の最新作『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』が、カナダで開催中の「第51回トロント国際映画祭」スペシャル・プレゼンテーション部門に正式出品され、現地時間15日に北米プレミアが行われた。
【画像】アレン・ネルソンさんのご遺族との記念写真
本作は、ベトナム戦争に従軍したアレン・ネルソン氏の証言をもとに、18歳で戦地へ送られた青年が帰還後、PTSDに苦しみながら自らの“加害”と向き合っていく姿を描く。
「第83回ベネチア国際映画祭」コンペティション部門でワールドプレミアされ、イタリアの高校生が選ぶ「レオンチーノ・ドーロ賞（金の小獅子賞）」を日本作品として初めて受賞。日本では9月11日に全国8館で公開され、公開から5日間で約1万3000人を動員、興行収入2000万円を記録している。
トロントでの上映後、塚本監督をはじめ、壮年期のアレン・ネルソンを演じたロドニー・ヒックス、青年期のアレンを演じたマーク・マーフィー、ダニエルズ医師役のジェフリー・ラッシュが登壇。
塚本監督は、戦争を題材にした映画を再び手がけた理由を聞かれ、2015年公開の『野火』を完成させた時点では、「戦争をテーマにした映画は、もうこれでおしまい」と考えていたが、それから約10年を経ても世界情勢が不安定なままであることから、「もう一度、戦争をテーマにした映画を作るべきだと思いました」と返答。反戦活動を続けたネルソン氏について、「彼にもう一度スクリーンに戻ってきてもらい、その物語を伝えてほしかった」と映画化への思いを明かした。
壮年期のアレンを演じたヒックスについて、塚本監督は、オンラインでのオーディションで見せた「演技の正確さ」と役に対する強い情熱にひかれ、終了直後に起用を決めたと振り返った。
青年期を演じたマーフィーは、ヒックスに似た人物を求めてオーディションを行ったなかで、「ものすごく自然で、共感できる演技」に魅了されたという。ダニエルズ医師役のラッシュには、「そこにいるだけで存在感があり、ユニークで人を引きつける雰囲気が備わっている」と賛辞を送った。
ヒックスは、ネルソン氏の人生を演じる上で大切にしたものとして「癒やし」を挙げた。
「この映画には多くのトラウマが描かれていますが、その根底を貫いているのは“癒やし”だと私は信じています」と語り、アレンの人生を「一人の男性が癒やされていく旅路」と表現。しかし同時に、「癒やしとは綺麗なものでも、すっきりと整ったものでもありません。それは混沌としていて、一直線には進まないものです」と、その複雑さにも言及した。
自身もPTSDと向き合った経験があるというヒックスは、撮影に入る前、セラピストに「自分を見失わずに、これを演じ切ることができるだろうか」と相談。約2年間にわたって調査を重ねながら、現場では準備したものを手放し、共演者と塚本監督を信頼して感情の流れに身を委ねたという。
本作で映画デビューを果たしたマーフィーは、経験豊富な俳優陣との共演を「本当に圧倒されるような経験だった」と振り返った。ヒックスとは「兄弟のようになれた」といい、ラッシュを冗談交じりに「ラッシュおじいちゃん」と呼んで会場を沸かせた。
「映画や演技を追求し続けたいという僕の情熱が、より確かなものになりました」と、出演が俳優としての転機になったことも明かした。
アカデミー賞俳優のラッシュは、出演の決め手となった脚本を「非常に純粋で繊細だった」と評価。戦場での激しい暴力とは対照的なカウンセリングの場面を、「静寂に満ちた小さなオアシス」のように感じたと語った。
監督、脚本、撮影、編集を自ら担う塚本監督については、「これほどの実力者とは、これまで一度も仕事をしたことがありません。彼自身が映画そのものなのです」と絶賛。「塚本監督との仕事を通して、映画について多くのことを学びました」と敬意を表した。
ニュージャージーで撮影されたアレンとダニエルズ医師によるカウンセリング場面は、感情の流れを途切れさせないために連続して撮影したという。当初予定されていた4つの場面を一気に撮ることをラッシュが提案し、塚本監督も即座に賛同。その後は5場面、さらに8場面を続けて撮影するまでになった。
ヒックスが、提案を受けた際には内心「うわ、マジかよ」と思ったと告白すると、会場からは笑いが。ラッシュが「おかげで夜8時ではなく午後4時に撮影が終わり、ブロードウェイで舞台を何本も見られた」と冗談を飛ばすと、すかさずヒックスが「それが本当の理由だったんですね！」と突っ込み、息の合ったやり取りで会場を沸かせた。
この日は、劇中にも登場する元妻のリンダさんや息子のショーンさん、妹のマーシェルさん、従妹のビバリーさんら、ネルソン氏の家族も来場していた。ショーンさんは「映画に圧倒されました」と語り、「父は人をとても愛し、戦争を嫌っていました。まだ父が生きているかのようです」と感想を寄せた。
リンダさんは「当時のことをよく覚えています。深い悲しみを感じました。アレンはすごく平和的な人でしたが、ベトナムで変わってしまいました。つらい経験の心の置き場所を探さないといけなかった」とコメント。劇中でリンダ役を演じたタチアナ・アリに対しては「最適なキャスティング」と太鼓判を押し、「監督のアレンの描き方には感動しました」と語っていた。
【画像】アレン・ネルソンさんのご遺族との記念写真
本作は、ベトナム戦争に従軍したアレン・ネルソン氏の証言をもとに、18歳で戦地へ送られた青年が帰還後、PTSDに苦しみながら自らの“加害”と向き合っていく姿を描く。
トロントでの上映後、塚本監督をはじめ、壮年期のアレン・ネルソンを演じたロドニー・ヒックス、青年期のアレンを演じたマーク・マーフィー、ダニエルズ医師役のジェフリー・ラッシュが登壇。
塚本監督は、戦争を題材にした映画を再び手がけた理由を聞かれ、2015年公開の『野火』を完成させた時点では、「戦争をテーマにした映画は、もうこれでおしまい」と考えていたが、それから約10年を経ても世界情勢が不安定なままであることから、「もう一度、戦争をテーマにした映画を作るべきだと思いました」と返答。反戦活動を続けたネルソン氏について、「彼にもう一度スクリーンに戻ってきてもらい、その物語を伝えてほしかった」と映画化への思いを明かした。
壮年期のアレンを演じたヒックスについて、塚本監督は、オンラインでのオーディションで見せた「演技の正確さ」と役に対する強い情熱にひかれ、終了直後に起用を決めたと振り返った。
青年期を演じたマーフィーは、ヒックスに似た人物を求めてオーディションを行ったなかで、「ものすごく自然で、共感できる演技」に魅了されたという。ダニエルズ医師役のラッシュには、「そこにいるだけで存在感があり、ユニークで人を引きつける雰囲気が備わっている」と賛辞を送った。
ヒックスは、ネルソン氏の人生を演じる上で大切にしたものとして「癒やし」を挙げた。
「この映画には多くのトラウマが描かれていますが、その根底を貫いているのは“癒やし”だと私は信じています」と語り、アレンの人生を「一人の男性が癒やされていく旅路」と表現。しかし同時に、「癒やしとは綺麗なものでも、すっきりと整ったものでもありません。それは混沌としていて、一直線には進まないものです」と、その複雑さにも言及した。
自身もPTSDと向き合った経験があるというヒックスは、撮影に入る前、セラピストに「自分を見失わずに、これを演じ切ることができるだろうか」と相談。約2年間にわたって調査を重ねながら、現場では準備したものを手放し、共演者と塚本監督を信頼して感情の流れに身を委ねたという。
本作で映画デビューを果たしたマーフィーは、経験豊富な俳優陣との共演を「本当に圧倒されるような経験だった」と振り返った。ヒックスとは「兄弟のようになれた」といい、ラッシュを冗談交じりに「ラッシュおじいちゃん」と呼んで会場を沸かせた。
「映画や演技を追求し続けたいという僕の情熱が、より確かなものになりました」と、出演が俳優としての転機になったことも明かした。
アカデミー賞俳優のラッシュは、出演の決め手となった脚本を「非常に純粋で繊細だった」と評価。戦場での激しい暴力とは対照的なカウンセリングの場面を、「静寂に満ちた小さなオアシス」のように感じたと語った。
監督、脚本、撮影、編集を自ら担う塚本監督については、「これほどの実力者とは、これまで一度も仕事をしたことがありません。彼自身が映画そのものなのです」と絶賛。「塚本監督との仕事を通して、映画について多くのことを学びました」と敬意を表した。
ニュージャージーで撮影されたアレンとダニエルズ医師によるカウンセリング場面は、感情の流れを途切れさせないために連続して撮影したという。当初予定されていた4つの場面を一気に撮ることをラッシュが提案し、塚本監督も即座に賛同。その後は5場面、さらに8場面を続けて撮影するまでになった。
ヒックスが、提案を受けた際には内心「うわ、マジかよ」と思ったと告白すると、会場からは笑いが。ラッシュが「おかげで夜8時ではなく午後4時に撮影が終わり、ブロードウェイで舞台を何本も見られた」と冗談を飛ばすと、すかさずヒックスが「それが本当の理由だったんですね！」と突っ込み、息の合ったやり取りで会場を沸かせた。
この日は、劇中にも登場する元妻のリンダさんや息子のショーンさん、妹のマーシェルさん、従妹のビバリーさんら、ネルソン氏の家族も来場していた。ショーンさんは「映画に圧倒されました」と語り、「父は人をとても愛し、戦争を嫌っていました。まだ父が生きているかのようです」と感想を寄せた。
リンダさんは「当時のことをよく覚えています。深い悲しみを感じました。アレンはすごく平和的な人でしたが、ベトナムで変わってしまいました。つらい経験の心の置き場所を探さないといけなかった」とコメント。劇中でリンダ役を演じたタチアナ・アリに対しては「最適なキャスティング」と太鼓判を押し、「監督のアレンの描き方には感動しました」と語っていた。