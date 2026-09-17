大阪府大東市のスーパーで女性従業員が刃物で刺された事件、女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は現場にいた８０歳の男を現行犯逮捕しました。警察は今後殺人容疑に切り替えて捜査する方針です。

【写真を見る】【速報】女性従業員は搬送先の病院で死亡 スーパーで従業員が刃物で刺された事件 「叫びながら近づいて刺した」80歳元夫を現行犯逮捕 大阪府大東市

午後２時過ぎ、大東市南津の辺町にあるスーパー「グルメシティ野崎店」で「従業員が刺された」と店員から消防に通報がありました。



警察などによりますと、男は叫びながら従業員の押方久美子さん（６６）に近づいて刃渡り２１センチの包丁で押方さんの腹を刺したということです。押方さんは病院へ搬送されましたが、その後死亡が確認されました。

警察は現場にいた大東市に住む無職の押方美俊容疑者（８０）を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。

２人は元夫婦の関係で、警察は殺人容疑に切り替えて、２人の間にトラブルがなかったか、詳しく調べています。