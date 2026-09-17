犬生で初めて『ゴールデンレトリバー』さんと接触したというポメラニアンさん。まるで漫画のようなリアクションが話題になっているのです。

思わず笑ってしまう、おもしろ可愛いその光景は記事執筆時点で26万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：生まれて初めて『大型犬』と接触した小型犬→想像以上にビビってしまい…100点満点な『表情』】

生まれて初めて『大型犬』と接触した小型犬

Xアカウント『@goro_mayuge』に投稿されたのは、思いがけず生まれて初めてゴールデンレトリバーさんと接触することになったというポメラニアンさんのお姿。

この日、飼い主さんと一緒にお出かけしていたという「五朗丸」くん。そこで、思いがけず『初めての経験』をすることとなったのだそう。

まるで『漫画のようなリアクション』に爆笑

それは生まれて初めての、自分より何倍も大きな大きなお友だちとの遭遇。ご挨拶をしようとニオイを嗅ぎにきてくれたというゴールデンレトリバーさん。

しかし、突然の出来事とそのサイズ感に圧倒されてしまった五朗丸くんはというと…。

お耳は完全に失くなり、頭はアザラシのようなまんまるフォルム。大きなおめめをこれ以上ないほどに見開きながら飼い主さんを見つめ、壁と一体化してしまいそうなほどに身を寄せていたのだそう。

『ヒエッ…ぼくはいません、みえません…』と、何とかその場をやり過ごそうとするその仕草、表情はまるで漫画キャラクターのようだったそう。

あまりにも正直すぎるリアクションは、飼い主さんはもちろんのこと多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ドキドキが伝わってくる表情だね」「壁になりきってやり過ごそうとしてるんですかね」「ビビり顔も可愛い」「ビビりすぎて耳が無くなってる」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

やんちゃで甘えん坊なポメラニアンの男の子

2025年4月10日生まれの五朗丸くんは、とってもやんちゃで甘えん坊な男の子。食いしん坊で遊び好き、飼い主さんにたくさんの表情を見せてくれるのだといいます。

たくさんの愛情を注がれながら、のびのびと幸せに暮らす五朗丸くんの日常は、たくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@goro_mayuge」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。