あまりに健気なわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で33万8000回再生を突破し、「なんて可愛いんでしょう」「めっちゃ寂しがってる…」「惚れてしまいました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：スーパーへ買い物に行った結果→車でお留守番していた犬が…今にも泣きだしそうな『表情』】

ママが恋しいチワワ

Instagramアカウント「hauru_milk」の投稿主さんは、『みるく』ちゃんというチワワと暮らしています。ママとパパと一緒にドライブへ出かけたみるくちゃん。

楽しい時間を過ごしていたところ、途中でママがスーパーへ買い物に行くことになりました。みるくちゃんはパパと一緒に車でお留守番です。

ところが、ママがいなくなった途端、みるくちゃんは寂しくて仕方がない様子に。なんと、うるうると目に涙をため、今にも泣き出してしまいそうな切ない表情を浮かべたのです。

パパがそばにいてくれているものの、みるくちゃんの視線は「この人は…違う、この人も…違う」とママを探しているようにも見えたといいます。

ほんの少し買い物へ出かけただけなのに、ママが恋しくてたまらないのでしょう。あまりにも寂しそうな姿から、ママのことが大好きなのだと伝わってきますね。

この投稿には、「愛おしすぎます」「うるうるたまらない」「私までうるうるしてしまいました」など、多くのコメントが寄せられています。

色々なことを経験中！

実は、みるくちゃんは元保護犬。もともと怖がりな性格で、初めての場所や慣れないことに不安を感じることもあるそうです。ときには怖さから、ブルブルと震えてしまうことも。

そんなみるくちゃんが、さまざまなものに慣れて楽しく過ごせるよう、ママとパパはたくさんのことに挑戦しているのだとか。お出かけ先で怖がることがあっても、最後には満面の笑みを見せてくれることもあるそうです。

一緒にいろいろな経験を重ねながら、素敵な思い出を少しずつ増やしているみるくちゃん。これからも家族と楽しい時間を過ごしてほしいですね。

Instagramアカウント「hauru_milk」には、他にもみるくちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「hauru_milk」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。