オリックスが製作したグッズが話題

オリックスが発売したアンダーソン・エスピノーザ投手のグッズが話題となっている。15日に発売がスタートすると、オンラインショップではその日のうちに完売。“珍グッズ”の詳細が発表されると、「欲しい、欲しすぎる！」「エスピちゃん可愛すぎる」とファンが財布の紐を緩め出した。

発売されたのは「Buffaloesエスピの日本語バカうまボイスキーチェーン」（2200円）。来日3年目の右腕は日本語が流暢なことでも知られており、ボタンを押すと全8種類のエスピノーザの日本語ボイスがランダムで再生される。

球団公式Xでは14日、エスピノーザにグッズを渡した際のリアクションを撮影した動画を投稿。再生された日本語を聞いた右腕は爆笑し、「めっちゃいい」「ありがとうございます」とお気に入りの様子だった。

これにはファンも「欲しい、欲しすぎる！」「すごい商才 いつも感心するわ笑」「これ普通に欲しいww」「エスピちゃん可愛すぎる」「オリックスさんがまた神グッズ出しててバカうま元気出た」「ファンにはたまらないだろうなこれ」と反応。販売当日にはオンラインショップでは完売状態となっていた。（Full-Count編集部）