今回紹介するのは、書道の時間に起きたというちょっとした攻防戦。「背筋伸ばさんでええから どいて…」とコメントされていましたが…。投稿は表示13万回、いいね2.0万件と大きな反応を集めています。

【写真：「文鎮のつもりかなｗ」書道を始めようと紙を広げたら『猫』が…思わず笑顔になる光景】

長い半紙の上に堂々と居座る後ろ姿

今回、Threadsに投稿したのは「saoricherry」さん。

床いっぱいに広げられた書道用の長い半紙の端に、背筋をピンと伸ばして座っていたのは、なんと猫ちゃん。まるでこれから何かに取り組むかのような凛とした佇まいですが、実際には広げたばかりの紙の上をすっかり占領してしまっている状況だったようです。

投稿主さんとしては紙を広げて書道に取り掛かりたかったところ、猫ちゃんにその場所を明け渡す羽目になってしまった様子。もしかすると、猫ちゃんも書道に挑戦したかったのかもしれません。もしくは、文鎮代わりになって投稿主さんを手伝いたかった…かもしれませんね。

「文鎮ニャンコ」などの声が相次ぐ

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「まるでこれから書道に挑むような 素晴らしい凛とした佇まい」「文鎮ニャンコ 初めて見た」「凛々しい」などの声が多く寄せられていました。堂々とした姿への称賛や、言い得て妙な「文鎮」という表現が目立ちました。

書道の紙も、猫ちゃんにかかれば立派な特等席に早変わり。今回は、大人しく順番を待つしかなさそうです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「saoricherry」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。