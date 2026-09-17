ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は１６日（日本時間１７日）に敵地クリーブランドでのガーディアンズ戦に５回の守備から途中出場し、１打数無安打、１四球だった。チームは３-６で逆転負けして７月４日から守ってきた首位の座を明け渡し、ワイルドカード争い３位に転落した。

リフレッシュのため、５試合ぶりにスタメンを外れた村上だが、４回にモンゴメリーが左手首付近に死球を受けると５回から一塁守備に就いた。３-２の６回一死無走者は左腕メシックの初球、内角高めのシンカーを捉えられずに二ゴロ。３-６の８回二死一塁は３番手の左腕サブロウスキから四球を選んだ。

これで９月は１５試合で５２打数５安打、打率９分６厘、２本塁打、６打点、８四死球、３１三振のドロ沼だ。村上の不調に歩を合わせてチームも低迷。首位攻防３連戦を１勝２敗と負け越したことでア・リーグ中地区首位から陥落し、ワイルドカード争い３位となった。試合終了時点で、同４位のブルージェイズ、レンジャーズとは僅か１・５差。２０２１年以来のポストシーズン進出へ暗雲が漂う。

ただ、前向きな材料もある。ガーディアンズと同率の場合、ホワイトソックスが上位になるタイブレーク権は持っている。残り１０試合はタイガース（４試合）、ロイヤルズ（３試合）、ロッキーズ（３試合）といずれもＰＳ進出の可能性がほぼない、もしく消滅したチームとの対戦だ。

ＰＳ進出へ村上のバットがカギを握っているのは間違いない。地元ファンは３年連続１００敗以上の〝弱小球団〟の快進撃の主役を務めた背番号「５」の復活を待っている。