【不動産】新築でも雨漏り！？内見で絶対に確認すべき場所とは
マイホーム購入において、「雨漏り」は絶対に避けたいトラブルの筆頭です。特に中古物件では心配されがちですが、実は新築住宅であっても施工不良などによって雨漏りが発生するケースは少なくありません。では、内見の際に私たちはどこをチェックすればよいのでしょうか？
今回は、らくだ不動産株式会社・エージェントの村田洋一さんと、株式会社さくら事務所の取締役・ホームインスペクターの友田雄俊さんが、プロの視点から「雨漏りを見抜くための内見チェックポイント」を解説します。
◾️雨漏りチェックは「外回り」から始めよう
友田さんは、内見時に雨漏りを確認する際、まずは室内ではなく「建物の外側」からチェックすることを推奨しています。
雨漏りの原因は、屋根や外壁などに生じた「隙間や弱点」から雨水が浸入することです。そのため、まずは外から建物全体を観察し、ひび割れや隙間がないかを確認することが重要になります。
外壁に怪しいひび割れ（クラック）を見つけたら、そのひび割れが室内でいうと「どの部屋のどの壁・天井付近にあたるのか」を推測します。そして、室内に入った際にその箇所を重点的に確認することで、雨漏りの痕跡を見つけやすくなります。
◾️バルコニー（ベランダ）は雨漏りリスクの宝庫
外回りのチェックで特に注意すべきなのが「バルコニー（ベランダ）」です。バルコニーは雨風に直接さらされるため、劣化が進みやすく、雨漏りの原因となるケースが非常に多い場所です。
・排水溝の詰まり: 排水溝に落ち葉やゴミが詰まっていると、雨水がうまく排水されずに溢れ出し、室内に浸入する原因になります。
・防水層の劣化: バルコニーの床に施された防水コーティングが劣化してひび割れたり、剥がれたりしていると、そこから雨水が染み込み、真下の部屋の天井に雨漏りを引き起こす可能性があります。
・外壁とバルコニーの接合部: バルコニーの床と外壁が接する部分（立ち上がり部分）に隙間やひび割れがないかも確認しましょう。
◾️室内は「窓のサッシ周り」と「天井」に注目
室内のチェックでは、天井の雨染み（シミ）の確認はもちろんですが、「窓のサッシ周り」も重要なポイントです。
窓枠の四隅から斜めに伸びるひび割れは、建物の構造上、地震などの力が集中しやすく、雨水が浸入しやすい弱点となります。また、サッシ周りの木枠に水染みがないか、壁紙が剥がれたり浮いたりしていないかも確認しましょう。
さらに、天井の一部がたわんでいたり、不自然にクロスが張り替えられていたりする場合も、過去に雨漏りがあった、あるいは現在進行形で雨漏りしているサインかもしれません。
【まとめ】
「新築だから大丈夫」「リフォーム済みで綺麗だから安心」と油断するのは禁物です。雨漏りは建物の寿命を縮めるだけでなく、修繕に多額の費用がかかる深刻なトラブルです。
内見の際は、室内だけでなく外壁やバルコニーなどの「外回り」もしっかりと確認し、少しでも違和感や不安を感じたら、プロに相談することが大切です。
らくだ不動産株式会社では、村田さんをはじめとする経験豊富なエージェントが、提携するさくら事務所のホームインスペクター（住宅診断士）と連携し、専門家の視点で物件のリスクを徹底的に調査するサポートを行っています。「自分たちだけで雨漏りを見抜けるか不安」「プロの目でしっかりと物件をチェックしてほしい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
今回は、らくだ不動産株式会社・エージェントの村田洋一さんと、株式会社さくら事務所の取締役・ホームインスペクターの友田雄俊さんが、プロの視点から「雨漏りを見抜くための内見チェックポイント」を解説します。
◾️雨漏りチェックは「外回り」から始めよう
友田さんは、内見時に雨漏りを確認する際、まずは室内ではなく「建物の外側」からチェックすることを推奨しています。
雨漏りの原因は、屋根や外壁などに生じた「隙間や弱点」から雨水が浸入することです。そのため、まずは外から建物全体を観察し、ひび割れや隙間がないかを確認することが重要になります。
外壁に怪しいひび割れ（クラック）を見つけたら、そのひび割れが室内でいうと「どの部屋のどの壁・天井付近にあたるのか」を推測します。そして、室内に入った際にその箇所を重点的に確認することで、雨漏りの痕跡を見つけやすくなります。
◾️バルコニー（ベランダ）は雨漏りリスクの宝庫
外回りのチェックで特に注意すべきなのが「バルコニー（ベランダ）」です。バルコニーは雨風に直接さらされるため、劣化が進みやすく、雨漏りの原因となるケースが非常に多い場所です。
・排水溝の詰まり: 排水溝に落ち葉やゴミが詰まっていると、雨水がうまく排水されずに溢れ出し、室内に浸入する原因になります。
・防水層の劣化: バルコニーの床に施された防水コーティングが劣化してひび割れたり、剥がれたりしていると、そこから雨水が染み込み、真下の部屋の天井に雨漏りを引き起こす可能性があります。
・外壁とバルコニーの接合部: バルコニーの床と外壁が接する部分（立ち上がり部分）に隙間やひび割れがないかも確認しましょう。
◾️室内は「窓のサッシ周り」と「天井」に注目
室内のチェックでは、天井の雨染み（シミ）の確認はもちろんですが、「窓のサッシ周り」も重要なポイントです。
窓枠の四隅から斜めに伸びるひび割れは、建物の構造上、地震などの力が集中しやすく、雨水が浸入しやすい弱点となります。また、サッシ周りの木枠に水染みがないか、壁紙が剥がれたり浮いたりしていないかも確認しましょう。
さらに、天井の一部がたわんでいたり、不自然にクロスが張り替えられていたりする場合も、過去に雨漏りがあった、あるいは現在進行形で雨漏りしているサインかもしれません。
【まとめ】
「新築だから大丈夫」「リフォーム済みで綺麗だから安心」と油断するのは禁物です。雨漏りは建物の寿命を縮めるだけでなく、修繕に多額の費用がかかる深刻なトラブルです。
内見の際は、室内だけでなく外壁やバルコニーなどの「外回り」もしっかりと確認し、少しでも違和感や不安を感じたら、プロに相談することが大切です。
らくだ不動産株式会社では、村田さんをはじめとする経験豊富なエージェントが、提携するさくら事務所のホームインスペクター（住宅診断士）と連携し、専門家の視点で物件のリスクを徹底的に調査するサポートを行っています。「自分たちだけで雨漏りを見抜けるか不安」「プロの目でしっかりと物件をチェックしてほしい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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