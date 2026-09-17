アメリカ・ロサンゼルスで15日、テレビ局の報道ヘリコプターが墜落し、3人が死亡しました。バスと乗用車の交通事故を撮影している最中だったということです。

■報道ヘリが墜落 乗っていたのはリポーターとパイロット

夕暮れの空に、もくもくとあがる黒煙。煙の発生元に近いところでは、多くの警察官らしき人々の姿が。コンテナと車から激しく煙と炎がふき上がります。

燃えていたのは、一機のヘリコプターです。全体的に黒く焦げ、操縦席がある機体の前方部分は粉々になり、元の形がわからなくなってしまっています。

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墜落したのは、アメリカのテレビ局、NBCの報道ヘリコプター。このヘリに乗っていたのは、リポーターのエリアナ・モレノさんと、パイロットのジョージ・マルシニウさん。

エリアナ・モレノさんは地元ではよく知られたリポーターで、15年以上ヘリに乗り、この日も、取材のため現場に向かっていました。

■バスと乗用車の衝突事故を取材中…何らかの理由で墜落か

この日の夕方、ロサンゼルスではバスと乗用車が衝突する事故が発生。2人が亡くなったこのバスの事故を取材中、エリアナさんらをのせたヘリは、何らかの理由で墜落したとみられています。

地元当局によりますと、15日午後7時ごろ、ヘリは、商業ビル2棟の間に墜落。ヘリのほか、車両4台なども炎上しました。

消防隊員70人以上の態勢で救助活動にあたりましたが、エリアナさんとジョージさんのほか、地上にいた1人もヘリの墜落に巻き込まれ、あわせて3人が亡くなったということです。

■同僚の訃報に…番組で「深い悲しみ」

同僚の訃報について、NBCは自らの番組で…

「午後7時ごろ、大切な同僚を失ったため、深い悲しみの中で放送をお届けします。報道ヘリコプターが今夜、取材中に墜落しました」

「搭乗していた2人と地上にいた1人が死亡しました。私たちの取材班は、バスと乗用車の衝突事故を取材していました。ジョージとエリアナはよく一緒に飛行していて、エリアナが記事を書く際にジョージのことをよく話題にしていたのを覚えている方もいるでしょう」

■市長「私たちの街にとって胸が張り裂ける夜」

深い悲しみは現場でも。

左手にマイクを持った、消防隊員と抱き合う男性。現場にかけつけたNBCのリポーターも、同僚を失った悲しみに、言葉を失っていました。

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事故を受け、ロサンゼルスの市長は…

ロサンゼルス市長

「この夜は、私たちの街にとって胸が張り裂ける夜であり、何よりもまず、今日失った家族や愛する人々に祈りを捧げます」

連邦航空局などが、事故の原因を調べています。

（9月16日放送『news zero』より）