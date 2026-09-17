堂安律の残留決断は正解だったのか　“移籍騒動”からの復調に現地の評価も上昇「ドウアンが必要」「サウジからのオファーは過去のもの」

堂安はチームに欠かせぬ重要な戦力だ(C)Getty Images

堂安律が所属するフランクフルトは、現地時間9月12日のブンデスリーガ第3節マインツ戦に3-1で勝利し、今季初白星を掴んだ。

開幕からの2試合を1分け1敗でスタートしたフランクフルトは、この敵地でのマインツ戦は序盤からリードを奪い、待ち望んだ初勝利に繋げた。先発した堂安もフル出場し、攻撃面で存在感を発揮。ゴールこそ生まれなかったものの積極的なプレーで相手守備陣を脅かしており、現地メディアからもそのパフォーマンスに高い評価が寄せられている。

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独サッカーサイト『AbsolutFussball』は15日、「『サウジからのオファーはもう過去のもの』フランクフルトのリツ・ドウアンが復調」と銘打ったトピックを配信した。

同メディアは、「マインツ戦で3-1の勝利を収めたフランクフルトで、ドウアンは目立った活躍を見せた攻撃陣3人の内の1人だった。開始からわずか数分でポストを直撃するシュートを放ち、その後も何度となく危険な攻撃に絡んだ」として、このゲームでのプレーを振り返っている。

さらに、「難しいシーズンスタートとなっていたフランクフルトにとって、ドウアンのこのパフォーマンスは重要な好材料となった」と指摘。背番号20の貢献度を強調した。