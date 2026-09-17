206万回以上再生され22万以上の「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんのダンス練習中に登場した猫ちゃんの姿。投稿には、視聴者から「ちょっまっ…猫ちゃんッ！可愛いッ！」「全部ネコで可愛い」「にゃんこ、後ろ後ろ！！」などのコメントが届いています。

【動画：ダンスの練習中、カメラを置いて撮影をしていたら『猫』が近づいてきて…笑ってしまう光景】

ダンスの練習がスタート

Instagramアカウント「@choco1020_love」に投稿されたのは、飼い主さんがダンスの練習をしているときの出来事。練習を撮影するためにカメラを設置し、音楽をスタートさせて飼い主さんがダンスを始めると…？

横からにょきっとフレームインしてきたのは、キジ白の「ちょこちゃん」だったそうです！「何してんの？」とでも言いたげな表情で登場したちょこちゃんは、ばっちりカメラ目線のままぐいぐい寄ってきたといいます。

「映しません」

ちょこちゃんがカメラに近づくと、もちろん画面には可愛いお顔がアップで映し出されていたとのこと。一生懸命ダンスを踊っている飼い主さんの姿は、残念ながら画面にはほとんど映っていなかったといいます。

カメラを覗き込んでいたちょこちゃんでしたが、今度はカメラの前にどっしりと座り込んだそう。画面を半分以上覆い隠すように座り込んでしまったため、もちろん飼い主さんは映らず。ときどき腕や上半身が見え隠れする映像に仕上がったそうです。

飼い主さんと一緒にいたいちょこちゃん

実はこのときだけでなく、別の日に動画を撮影していたときもちょこちゃんが登場したとのこと。飼い主さんがストレッチをしているときに髪にじゃれついてくることもあるそうです。ちょこちゃんは飼い主さんとずっと一緒にいたいのでしょうね。

せっかくの練習を撮影させてもらえない飼い主さんですが、実際には「猫がいると練習も楽しい」と感じているとのこと。ダンス練習のモチベーションを上げてくれるなんて、ちょこちゃんは素晴らしい家族ですね！

投稿には、視聴者から「猫って絶対分かっているよねw」「いい感じに全てを隠してくれる」「意図的だね」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「@choco1020_love」では、家族に愛されるちょこちゃんが自由気ままに過ごす日々が見られますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@choco1020_love」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。