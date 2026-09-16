山﨑賢人＆山田裕貴、榎本司と3人でハグ 緊張を優しくフォロー
俳優・山﨑賢人（32）が16日、都内で行われた映画『キングダム 魂の決戦』（公開中）超特大ヒット御礼舞台あいさつに山田裕貴（35）と共に登壇した。
山﨑は天下の大将軍を目指し前へと進み続ける主人公・信、山田は祖国を秦国に蹂躙された怨念をたぎらせる趙の猛将・万極を演じる。それぞれの運命を背負い、まさに“希望”と“闇”が激突する“魂の決戦”を繰り広げた2人。
【写真】かわいい！仲良くハグする山﨑賢人＆山田裕貴＆榎本司
2人は客席の中から登場。観客の歓声を一身に浴びながらステージに上がった。そして、2人のもとに万極の幼少期役を演じた榎本司（15）がマイクランナーとして、壇上に姿を見せた。
榎本は、以前から好きだったという『キングダム』に出演できたことや、同イベントに参加したことの喜びを口にするも、かなり緊張している様子。そんな榎本に、隣に立っていた山田が優しくハグして、フォローした。
その後、山﨑も加わって3人でハグ。一足先に降壇した榎本は、去り際に司会からハグの感想を問われると「最高でした」と満面の笑みで答えた。
今作は、中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍を目指す戦災孤児の信（山﨑）と、中華統一を志す若き王・エイ政（吉沢亮）の戦いを描く実写映画シリーズの最新作。シリーズ最大規模のスケールで秦国存亡をかけた大攻防戦を描く。
山﨑は天下の大将軍を目指し前へと進み続ける主人公・信、山田は祖国を秦国に蹂躙された怨念をたぎらせる趙の猛将・万極を演じる。それぞれの運命を背負い、まさに“希望”と“闇”が激突する“魂の決戦”を繰り広げた2人。
2人は客席の中から登場。観客の歓声を一身に浴びながらステージに上がった。そして、2人のもとに万極の幼少期役を演じた榎本司（15）がマイクランナーとして、壇上に姿を見せた。
榎本は、以前から好きだったという『キングダム』に出演できたことや、同イベントに参加したことの喜びを口にするも、かなり緊張している様子。そんな榎本に、隣に立っていた山田が優しくハグして、フォローした。
その後、山﨑も加わって3人でハグ。一足先に降壇した榎本は、去り際に司会からハグの感想を問われると「最高でした」と満面の笑みで答えた。
今作は、中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍を目指す戦災孤児の信（山﨑）と、中華統一を志す若き王・エイ政（吉沢亮）の戦いを描く実写映画シリーズの最新作。シリーズ最大規模のスケールで秦国存亡をかけた大攻防戦を描く。