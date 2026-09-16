織田裕二主演ドラマ『踊る大捜査線』全11話が9.21より5夜連続放送
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』の公開を記念して、連続ドラマ『踊る大捜査線』（全11話／フジテレビ系）が、9月21日から5夜連続で放送されることが決定した。
【動画】ユースケ・サンタマリアらおなじみのメンバーも集結 『踊る大捜査線 N.E.W.メトロポリスを駆け抜けろ！』予告
1997年1月期の連続ドラマとして放送された『踊る大捜査線』は、脱サラして湾岸署刑事課に配属された異色の刑事・青島俊作（織田裕二）が、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、正しいことをするため真摯（しんし）に事件と向き合う姿と、仲間たちとの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながら描いた作品。所轄の刑事・青島と本庁のキャリア組・室井慎次（柳葉敏郎）との“熱き友情”や、警察内部の縦割り社会、上下関係にも触れ、最終話の番組平均視聴率は23.1％を記録するなど（※視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯）、圧倒的な支持を集めた。
1998年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE』は興行収入100億円超のメガヒットを記録。2003年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』は興行収入173億円を超え、公開から22年にわたり実写日本映画興行収入No.1の座に君臨した。これまでに公開された映画シリーズ8作品の累計興行収入は524.1億円、累計動員数は3863万人を超え、長きにわたって日本のエンターテインメント界で存在感を放ってきた。
そして、映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年）の公開から14年を迎えた本日9月16日、最新作の公開を記念して、連続ドラマ全11話を5夜連続で放送することが決定。放送日時は以下の通りだ。
＜放送日時＞
9月21日 24時45分～ 第1話
9月21日 26時15分～ 第2話
9月22日 24時45分～ 第3話
9月22日 25時45分～ 第4話
9月23日 24時45分～ 第5話
9月23日 25時45分～ 第6話
9月23日 26時45分～ 第7話
9月24日 25時00分～ 第8話
9月24日 26時00分～ 第9話
9月25日 24時45分～ 第10話
9月25日 25時45分～ 第11話
連続ドラマ『踊る大捜査線』（全11話）5夜連続放送は、9月21日24時45分スタート
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1997年1月期の連続ドラマとして放送された『踊る大捜査線』は、脱サラして湾岸署刑事課に配属された異色の刑事・青島俊作（織田裕二）が、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、正しいことをするため真摯（しんし）に事件と向き合う姿と、仲間たちとの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながら描いた作品。所轄の刑事・青島と本庁のキャリア組・室井慎次（柳葉敏郎）との“熱き友情”や、警察内部の縦割り社会、上下関係にも触れ、最終話の番組平均視聴率は23.1％を記録するなど（※視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯）、圧倒的な支持を集めた。
そして、映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年）の公開から14年を迎えた本日9月16日、最新作の公開を記念して、連続ドラマ全11話を5夜連続で放送することが決定。放送日時は以下の通りだ。
＜放送日時＞
9月21日 24時45分～ 第1話
9月21日 26時15分～ 第2話
9月22日 24時45分～ 第3話
9月22日 25時45分～ 第4話
9月23日 24時45分～ 第5話
9月23日 25時45分～ 第6話
9月23日 26時45分～ 第7話
9月24日 25時00分～ 第8話
9月24日 26時00分～ 第9話
9月25日 24時45分～ 第10話
9月25日 25時45分～ 第11話
連続ドラマ『踊る大捜査線』（全11話）5夜連続放送は、9月21日24時45分スタート