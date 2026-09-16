“現役の看護師”グラドル、ミニスカのゴルフウェア姿が「スタイル抜群すぎ」 ウエスト58cm
現役看護師で、ラウンドガールやレースクイーンなどとして活躍する桃里れあが、16日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露した。
【写真】“現役の看護師”グラドル、「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師として働きながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレ、グラビアなど幅広いジャンルで活動している桃里。身長164cm、ウエスト58cmのスタイルでも注目を集めている。
今回の投稿では「ナイター行ってきた 夏はナイターでハーフラウンドがちょうどいい 虫が多いのだけ勘弁 ゴルフウェアはファンからもらったセットアップ」とつづり、ミニスカのゴルフウェア姿を披露。
ファンから「めっちゃお似合い」「超綺麗」「スタイル抜群」「美人」などの声が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）
【写真】“現役の看護師”グラドル、「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師として働きながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレ、グラビアなど幅広いジャンルで活動している桃里。身長164cm、ウエスト58cmのスタイルでも注目を集めている。
今回の投稿では「ナイター行ってきた 夏はナイターでハーフラウンドがちょうどいい 虫が多いのだけ勘弁 ゴルフウェアはファンからもらったセットアップ」とつづり、ミニスカのゴルフウェア姿を披露。
ファンから「めっちゃお似合い」「超綺麗」「スタイル抜群」「美人」などの声が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）