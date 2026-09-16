桃里れあ、ソロショット　※「桃里れあ」Instagram

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　現役看護師で、ラウンドガールやレースクイーンなどとして活躍する桃里れあが、16日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露した。

【写真】“現役の看護師”グラドル、「スタイル抜群」　水着姿、グラビア姿も（18枚）

　看護師として働きながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレ、グラビアなど幅広いジャンルで活動している桃里。身長164cm、ウエスト58cmのスタイルでも注目を集めている。

　今回の投稿では「ナイター行ってきた　夏はナイターでハーフラウンドがちょうどいい　虫が多いのだけ勘弁　ゴルフウェアはファンからもらったセットアップ」とつづり、ミニスカのゴルフウェア姿を披露。

　ファンから「めっちゃお似合い」「超綺麗」「スタイル抜群」「美人」などの声が寄せられている。

引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）