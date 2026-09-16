シドニー・スウィーニー、“ほぼ裸”で出演した広告が物議 SNSフォロワー20万人超失う
ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』や映画『マダム・ウェブ』などに出演し、下着ブランドを立ち上げるなど実業家としても注目を集めるシドニー・スウィーニー。スポーツ用品で身体の一部を隠しただけの広告が物議を醸し、インスタグラムのフォロワーを20万人超失った。
【動画】批判が殺到したシドニー・スウィーニーのCM
シドニーは先週、インスタグラムで、自身が戦略的パートナーを務め、株式も保有するスポーツ予測市場アプリ「Novig」の広告映像をシェア。その映像では、シドニーが裸体の一部をアメリカンフットボールの防具やボール、バスケットボールなどで隠しながら、「スポーツを知っているつもり？ なら証明してみて。Novigはスポーツ。だからスポーツを見せたかったの」と語り、アプリが様々なスポーツに対応していることをアピールしていた。
シドニーは「このキャンペーンは、楽しいアイデアに身を委ねることが目的でした。コンセプトはシンプルです。雑音を排除し、スポーツのみにフォーカスすること。このキャンペーンは自信とユーモア、そして遊び心で、それを具現化しています」と説明。しかし、オリンピックで通算4個の金メダルを獲得した元オーストラリア代表選手アリアーネ・ティトマスをはじめ、女性アスリートらから批判の声が噴出する事態となった。
Varietyによると、この広告の公開から3日間でシドニーのインスタグラムのフォロワーは5万人増加したものの、4日目には13万6848人、5日目にはさらに6万8000人のフォロワーを失ったという。
もっとも、シドニーのインスタグラムは現在も2585万人ものフォロワー数を誇り、20万人超のフォロワー減も誤差でしかないようだ。。批判を受けた後も、シドニーは「今日は試合の日だよ」とつづってNovigの広告をシェア。コメント欄には賛否両論の声が寄せられ、「何事!?」「なぜ？」など困惑するファンの声も見受けられた。
シドニーは、今年はじめに立ち上げた自身の下着ブランド「Syrn」でも、きわどい広告キャンペーンを次々と展開。先月末にも、下着姿でケーキを作る新しいCMを公開し、話題をさらっていた。
【動画】批判が殺到したシドニー・スウィーニーのCM
シドニーは先週、インスタグラムで、自身が戦略的パートナーを務め、株式も保有するスポーツ予測市場アプリ「Novig」の広告映像をシェア。その映像では、シドニーが裸体の一部をアメリカンフットボールの防具やボール、バスケットボールなどで隠しながら、「スポーツを知っているつもり？ なら証明してみて。Novigはスポーツ。だからスポーツを見せたかったの」と語り、アプリが様々なスポーツに対応していることをアピールしていた。
Varietyによると、この広告の公開から3日間でシドニーのインスタグラムのフォロワーは5万人増加したものの、4日目には13万6848人、5日目にはさらに6万8000人のフォロワーを失ったという。
もっとも、シドニーのインスタグラムは現在も2585万人ものフォロワー数を誇り、20万人超のフォロワー減も誤差でしかないようだ。。批判を受けた後も、シドニーは「今日は試合の日だよ」とつづってNovigの広告をシェア。コメント欄には賛否両論の声が寄せられ、「何事!?」「なぜ？」など困惑するファンの声も見受けられた。
シドニーは、今年はじめに立ち上げた自身の下着ブランド「Syrn」でも、きわどい広告キャンペーンを次々と展開。先月末にも、下着姿でケーキを作る新しいCMを公開し、話題をさらっていた。