飼い主さんと一緒に公園に行くと思い、ご機嫌な柴犬さん。でも実は行き先は…まるで別犬のように老けてしまう、まさかの表情ビフォーアフターが話題になっているのです。

思わず笑ってしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で27万件ものいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：『公園に行ける！』とご機嫌な犬→実は行き先が『病院』で、注射まで打たれて…まさかの『老け過ぎた表情』】

公園に行けると思っているご機嫌な柴犬→実は行き先は違って…

Xアカウント『@shomaruoneone』に投稿されたのは、柴犬さんがみせた表情のビフォーアフター。

この日、飼い主さんと一緒に『公園に行ける』と思い、とってもご機嫌で笑顔を浮かべていたという「まる」ちゃん。

まさかの『老けてしまう光景』に大反響

自転車に乗り込み『さあ行こう！』と、瞳をキラキラさせながらウキウキした様子だったのだといいます。

しかし、実際の行き先はというと…トリミングサロンで動物病院。シャンプーをしてもらい、ワクチン接種が終わった頃には、まるで別犬のようになってしまったのだそう。

キラキラと輝いていた瞳から光は完全に失われ、ピンクの舌を覗かせていた口は一文字に結ばれていた模様。

公園じゃなかったどころか、健康管理のフルコースともいえるスケジュールにすっかり疲れ果て『解せぬ』感をにじませるその表情は、可哀想ながらもクスッと笑ってしまう愛らしさに溢れていたのだといいます。

まるちゃんが見せてくれた同一犬とは思えない表情ビフォーアフターは、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ちょっと老けちゃった」「表情分かりやすい」「顔に出るタイプなのねｗ」「頑張ったねー！」「ものすごい温度差」「数時間でかなり老けたｗ」「老けて帰ってきてて笑った」などのコメントが寄せられています。

笑顔が素敵な柴犬の女の子の日常

2012年9月14日生まれのまるちゃんは、笑顔がとっても素敵な14歳の女の子。お散歩中に飼い主さんにだけみせてくれる無邪気な笑顔はあまりにも愛くるしいものだといいます。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすまるちゃんの日常は日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@shomaruoneone」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。