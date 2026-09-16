アルゼンチン協会が“引退試合”を準備

アルゼンチンサッカー協会は9月15日、アルゼンチン代表の9月・10月シリーズの国際親善試合に向けた最新メンバーを発表し、代表引退を表明しているFWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）が名を連ねた。

10月6日のベナン戦がレジェンドの“ラストダンス”となるもようだ。

アルゼンチンは今年の北中米ワールドカップ（W杯）で準優勝。39歳のメッシはキャプテンとして全8試合に出場して8得点を決め、W杯通算得点を歴代2位の「21」に伸ばした。代表通算207試合で125得点68アシスト。2022年カタールW杯では優勝という最高の結果も手にしたレジェンドは8月31日に代表引退を表明していた。

アルゼンチンは9月30日にボリビア、10月3日にブルキナファソ、そして同6日にベナンと対戦。AFAのクラウディオ・タピア会長は自身のインスタグラムを通じて「我々は世界最高の選手であり、我々の代表チームの象徴、そしてキャプテンであるリオネル・アンドレス・メッシを10月6日にアルゼンチンでのふさわしい引退試合に招待した」とメッシの招集についてコメントした。メッシは10月6日に首都ブエノスアイレス行われるベナン戦でチームに合流し、これが引退試合になる見込みとなった。

これがアルゼンチン代表としてプレーするメッシの最後の勇姿となる。SNSでは感慨に浸るファンから「これは泣く」「まだ実感ないなぁ」「もう一度代表ユニを着てくれることに感謝」「メッシのプレーを目に焼き付けよう」「仕事休んで見ないと」といった声が上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）