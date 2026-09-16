「おかあさん、◯◯ちゃんは中学生になりたくない……」と、深刻な表情でママに相談してきたという5歳の女の子。まだ小学生にもなっていない女の子の、驚きの一言に困惑したというママが投稿したエピソードがThreadsで話題になりました。ママも驚いた、「中学生になりたくない」理由とは…？



【写真】中学生になりたくない…その理由は

投稿したのは、5歳と4歳の年子の女の子を育てるママ・まゆさん（@nagasuemayu）。ある日、5歳の長女ちゃんが、「中学生になりたくない」と言い出したそうです。何があったのかと心配になり、まゆさんが話を聞くと、理由はなんとお風呂に貼ってある、漢字のポスターでした。



ポスターの中にあった漢字の一つは、「中」です。漢字の説明書きには、音読み・訓読みそれぞれの読み方と、読み方一つひとつに「中」を使う例が書かれています。「中」という漢字の読み方は3つあり、「ちゅう」「じゅう」「なか」。



そして「中」を音読みと訓読みで使用した例を読んでみると…。「ちゅう」は「中学生」・「じゅう」は「一年中」・そして「なか」は「はこの中」です。



それらの例を並べて読んでみると、「中学生、一年中、はこ（箱）の中」と一つの文章として読めてしまいます。添えられた箱のイラストもイメージが湧きやすいですね…！



「中」の文字の説明書きを文章として読み、中学生になると一年中、箱の中にいるのかと驚いてしまったという長女ちゃんの、ほほ笑ましいエピソードには多くの反響が寄せられました。



Threadsを投稿したまゆさん（@nagasuemayu）に話を聞きました。



ーー長女ちゃんが「中学生になりたくない」と話してきたときの、まゆさんのお気持ちは？



「最初は『まだ小学生にもなっていないのに、もう中学生の心配をしているの？』と、不思議に思いました（笑）ただ、本人が何度も『中学生になりたくない』と言うので、何か学校生活に対して不安や心配があるのかなと、少し心配にもなりました。



まさかそんな理由だったとは思っていなかったので、理由を知ったときは思わず笑ってしまいました。また、『お母さんも入った？何色の箱？痛い？』と質問がたくさん出てきて、5歳の想像力の豊かさに感動しました！」



ーー年子の姉妹の子育てで、楽しいと感じることや大変なことを教えてください。



「年子なので、ふたりともまだ小さい頃は本当に毎日が慌ただしくて大変でした。ただ、年齢が近い分、一緒に遊んだり、同じことで笑ったりしている姿を見ると、年子ならではのかわいらしさがあるなと感じます♡姉妹で仲良く遊んでいる姿はもちろん、ふたりで何かを相談していたり、大人には分からないことで盛り上がっていたりするのを見るのも面白いです。



一方で、ふたり同時に『お母さんは私！』となったり、ケンカが始まったりすると、なかなか大変です（笑）でも、大変なことも含めて、ふたりが一緒に成長していく姿を見られるのはうれしいです。毎日バタバタしていますが、振り返るとあっという間で、今しか見られないふたりの姿を楽しみながら、子育てしています」



5歳児の素直でかわいらしい思い違いに、多くのコメントが寄せられました。



「これは…恐怖で震えますね（笑）」

「もう可愛すぎ」

「可愛い！確かに、一年中箱の中はいやだ（笑）」

「5歳さん可愛い…♡というか、こんなところでコンボ技決めないでほしいですねww」

「娘さんが怯えているのに…ごめんなさい、めちゃくちゃ可愛くて笑ってしまった（笑）」

「大丈夫だよ」



Threads（@nagasuemayu）やInstagram（@nagasuemayu）では、ワンオペで年子姉妹の子育てをしながらも、美容と健康を大切にして働くまゆさんのおしゃれな日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）