イングランドリーグカップ３回戦（１５日＝日本時間１６日）、名門リバプールはホームでトットナムに３-１で勝利し、４回戦に進出した。今季初出場＆初スタメンが濃厚とみられていたＭＦ遠藤航（３３）はベンチで出場機会はなかった。

この試合で主力選手を休養させたアンドニ・イラオラ監督は「多くの変更を加えたが、必要なことだった。フレッシュな選手が必要でした。全員がエネルギーとアグレッシブさを発揮してくれた」とコメントしたが、ターンオーバーしても遠藤を起用しなかった。すでに欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）登録メンバーからも外れており、日本人ＭＦのまだまだ苦境は続きそうだ。

この処遇にＳＮＳやネット上では「マジか。カップ戦でもスタメン落ちか」「戦力外以外の何物でもない」「完全に構想外」「遠藤航、厳しいな」「ここまで出られないと衰えるばかり」「ケガの期間が長かったから試合勘がなくなっている気がする」「この冬に放出かな」「出場機会を求めるなら冬移籍かな」「早く試合に出られるチームに移籍して」「来年はドイツに復帰かな」との意見が書き込まれていた。

また、同３回戦で日本代表ＦＷ前田大然のイプスウィッチは本拠地でアーセナルに２-４で敗れた。イプスウィッチはサブ組を中心にスタメンを編成し、前田はベンチスタートで出番なしに終わった。