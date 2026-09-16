林芳正総務相は「排除」へ。岩田明子が読み解く、高市改造内閣の「安定優先」と「ライバル封じ込め」の裏側
木原稔官房長官、片山さつき財務相などの主要ポストは留任が濃厚で小幅改造にとどまる見込み。このほか改正皇室典範・副首都法成立に向けて骨を折った梶山弘志国対委員長や麻生派の有村治子総務会長の入閣が予想されている。岩田氏は「小野田紀美経済安保・外国人共生担当相も留任の見込み」と話す。
高市改造内閣は、大幅な刷新よりも政権の安定を優先した布陣となりそうだ。ジャーナリストの岩田明子氏は、その人事の狙いと今後の注目点を読み解く（以下、岩田氏の寄稿）。
◆高市首相が「小幅改造」を選ぶ理由
政策実現力に加えて、政権の安定性を担保できるか。そこが9月の高市改造内閣の注目点だ。早くから鈴木俊一幹事長と麻生太郎副総裁の続投が報じられたのも、党内基盤の安定を高市首相が優先したため。主要ポストを含む政権の骨格は変わらない、というのが大方の予想だ。
小林鷹之政調会長の留任が早くに伝えられたことからも、高市氏の狙いが透けて見える。目をかける麻生氏の意向を酌みながら、改正皇室典範をはじめとした重要政策の調整役を担った小林氏の功績を評価した。「責任ある積極財政」の実現のためにも、党内外で汗をかける小林氏の続投が最適解という見方だ。同時に、前回総裁選で争ったライバルを政権内に封じ込める狙いもあるだろう。小泉進次郎防衛相と茂木敏充外相の続投が濃厚なのも同様の理由だ。
ただし、林芳正総務相だけは別物。党幹部からは「排除が既定路線」との声が漏れ伝わる。何しろ、林氏はポスト高市の意欲を隠していない。来年の自民党総裁選に向けた党員票獲得も視野に、総務相の公務視察の名の下、地方行脚を続けたのは象徴的だ。紛糾する特別国会での副首都法案の採決前日に、反高市カラーを鮮明にする石破茂前首相と、その側近・赤沢亮正経産相の会食に参加していたことも高市首相の不評を買った。
◆次に問われるのは「実感できる成果」
実は、勉強家として知られる高市氏は人事評価についても一家言を持つ。第2次安倍政権で初の女性政調会長に起用された際、私は「政調の人事」について尋ねたことがある。高市氏は、誰が何本の法案作成に携わったか、どの部会で何分間発言したかまでチェックしていると解説してくれた。個々の議員の活動を数値化して評価していたのだ。
その点で私が注目しているのは副大臣・政務官人事だ。小林氏を支える「チームコバタカ」で中核を担う鈴木英敬氏や塩崎彰久氏ら若手・中堅が何人も抜擢されるだろう。維新からは“身体検査”をクリアした幹部の入閣が予想されるが、若手も副大臣・政務官として処遇されるはずだ。小幅改造が既定路線である以上、若手の活躍に期待したい。
とはいえ、不安材料もある。物価と金利の上昇は、高市政権にとって最も大きな課題だ。食料品の消費減税が実現しても、1世帯あたりの負担軽減額は月数千円。国民生活が上向く兆しはなおも見えてこない。野党が持ち直す兆しも見えないのは政権に追い風だが……高市新内閣は政策実現のみならず、実感できる成果を求められることになりそうだ。
＜文／岩田明子＞
【岩田明子】
いわたあきこ●ジャーナリスト 1996年にNHKに入局。20年にわたって安倍元首相を取材し、「安倍氏を最も知る記者」として知られることに。’23年にフリーに転身後、『安倍晋三実録』（文藝春秋）を上梓。’26年4月にはYouTubeチャンネル「TABOO CRASH岩田明子のオフレコ部屋」を開設
高市改造内閣は、大幅な刷新よりも政権の安定を優先した布陣となりそうだ。ジャーナリストの岩田明子氏は、その人事の狙いと今後の注目点を読み解く（以下、岩田氏の寄稿）。
政策実現力に加えて、政権の安定性を担保できるか。そこが9月の高市改造内閣の注目点だ。早くから鈴木俊一幹事長と麻生太郎副総裁の続投が報じられたのも、党内基盤の安定を高市首相が優先したため。主要ポストを含む政権の骨格は変わらない、というのが大方の予想だ。
小林鷹之政調会長の留任が早くに伝えられたことからも、高市氏の狙いが透けて見える。目をかける麻生氏の意向を酌みながら、改正皇室典範をはじめとした重要政策の調整役を担った小林氏の功績を評価した。「責任ある積極財政」の実現のためにも、党内外で汗をかける小林氏の続投が最適解という見方だ。同時に、前回総裁選で争ったライバルを政権内に封じ込める狙いもあるだろう。小泉進次郎防衛相と茂木敏充外相の続投が濃厚なのも同様の理由だ。
ただし、林芳正総務相だけは別物。党幹部からは「排除が既定路線」との声が漏れ伝わる。何しろ、林氏はポスト高市の意欲を隠していない。来年の自民党総裁選に向けた党員票獲得も視野に、総務相の公務視察の名の下、地方行脚を続けたのは象徴的だ。紛糾する特別国会での副首都法案の採決前日に、反高市カラーを鮮明にする石破茂前首相と、その側近・赤沢亮正経産相の会食に参加していたことも高市首相の不評を買った。
◆次に問われるのは「実感できる成果」
実は、勉強家として知られる高市氏は人事評価についても一家言を持つ。第2次安倍政権で初の女性政調会長に起用された際、私は「政調の人事」について尋ねたことがある。高市氏は、誰が何本の法案作成に携わったか、どの部会で何分間発言したかまでチェックしていると解説してくれた。個々の議員の活動を数値化して評価していたのだ。
その点で私が注目しているのは副大臣・政務官人事だ。小林氏を支える「チームコバタカ」で中核を担う鈴木英敬氏や塩崎彰久氏ら若手・中堅が何人も抜擢されるだろう。維新からは“身体検査”をクリアした幹部の入閣が予想されるが、若手も副大臣・政務官として処遇されるはずだ。小幅改造が既定路線である以上、若手の活躍に期待したい。
とはいえ、不安材料もある。物価と金利の上昇は、高市政権にとって最も大きな課題だ。食料品の消費減税が実現しても、1世帯あたりの負担軽減額は月数千円。国民生活が上向く兆しはなおも見えてこない。野党が持ち直す兆しも見えないのは政権に追い風だが……高市新内閣は政策実現のみならず、実感できる成果を求められることになりそうだ。
＜文／岩田明子＞
【岩田明子】
いわたあきこ●ジャーナリスト 1996年にNHKに入局。20年にわたって安倍元首相を取材し、「安倍氏を最も知る記者」として知られることに。’23年にフリーに転身後、『安倍晋三実録』（文藝春秋）を上梓。’26年4月にはYouTubeチャンネル「TABOO CRASH岩田明子のオフレコ部屋」を開設