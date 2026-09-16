高市・麻生に板挟み「一日も早く辞めたい」　鈴木俊一幹事長「激ヤセ」の裏で情報戦が始まった

帯状疱疹→インフルのWパンチ

「鈴木（俊一）自民党幹事長が激ヤセしている。何か重い病気ではないか」

9月初旬、永田町でこんな噂が飛び交った。真相やいかに……。全国紙の番記者に確認すると、

「確かに盆明けに会ったらずいぶん痩せていて驚きました。盆前から帯状疱疹を患い、声すら出ない状態だったそうです」

悲鳴を上げる体に、さらなる追い打ちが襲う。

「8月末にはインフルエンザにかかり、静養していた。それで重病説が流れたんでしょう」（同前）

背後で繰り広げられる「情報戦」

背景にあるのは極度の疲労だ。7月の国会会期末に皇室典範改正の調整や税制取りまとめに追われ、鈴木氏は「一日も早く（幹事長を）辞めたい」と周囲に漏らすほどだったという。しかし、それを許さないのが、義兄の麻生太郎副総裁だ。

「人事、選挙の公認権、党財政などを握る幹事長ポストを押さえることは、麻生派の天下の象徴。麻生さんは絶対に手放さない。読売新聞をはじめ各紙が幹事長続投を報じたが、麻生さんが書かせたともっぱらの噂です」

一方で「重病説」の出所として疑われているのが、高市早苗総理周辺だ。

「高市さんにとって、麻生さんは目の上のたんこぶ。しかも鈴木さんは'24年の総裁選の決選投票で石破茂さんに票を投じており、高市さんからしたら絶対に許せない相手。さっさと辞めてもらいたいというのが本音です」（自民党議員秘書）

鈴木氏をダシに、情報戦が繰り広げられている。

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「週刊現代」2026年9月28日号より

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