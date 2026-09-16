「兄、今日も妹には勝てません」と題した動画に出てくるのは、11歳のお兄ちゃんと1歳の妹ちゃん。年の差きょうだいのほほ笑ましい姿が、Instagramで話題になりました。



【動画】11歳兄が筋トレをしていると1歳妹が乱入…？

妹ちゃんの行動のかわいらしさにメロメロになってしまうお兄ちゃんの姿が映し出されると、「そりゃ勝てない！こんな可愛いコーチがいたら」と反響が寄せられています。



リビングにトレーニングマットを敷き、腹筋トレーニングをしていたお兄ちゃん。すると、妹ちゃんがすぐに近寄ってきました。お兄ちゃんが妹ちゃんに目を向けると、お兄ちゃんの腕を枕に寝転がる妹ちゃん…！大好きなお兄ちゃんに、甘えている様子が伝わってきます。



シーンは切り替わり、妹ちゃんがトレーニングマットにうつ伏せで寝転がっている姿が映し出されます。うつ伏せになり、背筋トレーニングをしているような妹ちゃんの動きに、「こうよ！こう！」とテロップが添えられ、まるで妹ちゃんがお兄ちゃんに教えているかのようです。



さらに次のシーンでは、背筋トレーニングをしているお兄ちゃんの背中の上に乗る妹ちゃん。「もっともっと！」とお兄ちゃんの上で応援する妹ちゃんに、「スパルタコーチ」とテロップが添えられ、笑いを誘います。



スパルタコーチなのかと思いきや、お兄ちゃんと一緒にうつ伏せ寝をして、起き上がっては「ばぁ♡」とお兄ちゃんに笑顔を見せる妹ちゃん。「にぃに、がんばってるね」とお兄ちゃんに甘える妹ちゃんに、「ちゃんと癒やしもくれる」「このギャップずるい（笑）」とママ。



最後は、腹筋トレーニングをするお兄ちゃんに抱きつく妹ちゃんの様子とともに「兄、完全にメロメロです（笑）」と添えられます。お兄ちゃんにべったりかと思いきや、「なんだ、あれ？」と、違うものに気を取られて、妹ちゃんがお兄ちゃんのもとを去っていく姿で動画は締められました。



動画を撮影したママ（@ameri_3kids_mama）に話を聞きました。11歳のお兄ちゃんと、8歳と1歳の娘さんたち、3人のお子さんの子育てをされています。



ーー動画撮影時、ふたりはどのような様子でしたか？



「普段から妹のことをかわいがってくれているお兄ちゃんですが、この日も筋トレをしていると妹が気になって近付いてきて…完全にトレーニングの邪魔をされていました（笑）妹はお兄ちゃんのそばから離れず、まるで『ちゃんとできてる？』とチェックしているような感じで、時には応援しているようにも見えていました（笑）。



お兄ちゃんも『も～また来たな～』という感じで嫌がることもなく、妹がそばにいてもそのまま筋トレを続けていて、ふたりのやり取りが面白くて撮影しました！」



ーーママから見た、お兄ちゃんと妹ちゃんふたりはどのような関係性でしょうか？



「11歳と1歳で年齢がかなり離れているので、最初はこんなに一緒に遊ぶようになるとは思っていませんでした。でも妹はお兄ちゃんのことが大好きで、お兄ちゃんが帰ってくるとすぐに近寄っていったり、何をしていても気になって後をついていったりします。



お兄ちゃんも妹に邪魔されながらも（笑）、なんだかんだ相手をしてくれていて、妹にとっては大好きなお兄ちゃん、お兄ちゃんにとってはちょっと手のかかるかわいい妹、という感じです♡年の差があるからこその、兄妹というより『小さい妹をかわいがるお兄ちゃん』のような関係性が見ていてほほ笑ましいです」



ーー3人のお子さんを子育てされているなかで、大切にしていることを教えてください。



「3人とも年齢や性格が違うので、『お兄ちゃんだから』『お姉ちゃんだから』と決めつけず、それぞれの気持ちをできるだけ大切にするようにしています。特に年の差があるので、上の子たちには我慢させすぎないようにしながら、妹のお世話も『できるときにできる範囲で』という気持ちでお願いしています。



そして、3人がそれぞれ『自分は大切にされている』と感じられるように、一人ひとりと向き合う時間を大切にしたいと思っています。毎日バタバタで完璧にはできませんが、3人で笑っている姿を見ると『3人きょうだいっていいなぁ』と思います」



年の差きょうだいふたりの、大好きが伝わるやり取りに、多くのコメントが寄せられました。



「ニヤニヤしてしまう…！腕立てできないので…コーチ！私にもお願いできますか？」

「見ているだけで癒やされますね～！お兄ちゃんが好きでたまらないのね～可愛過ぎるわ～♡」

「可愛いスパルタコーチ！お兄ちゃんはうれしいでしょうね！微笑ましいです」

「そりゃ勝てない。こんな可愛いコーチがいたら」

「腹筋は鍛えられないかもですが、表情筋は鍛えられそう♡」



Instagram（@ameri_3kids_mama）では、仲良しきょうだいのにぎやかで可愛らしい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）