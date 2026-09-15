トム・クルーズ＆ウィリアム皇太子妃夫妻のレッドカーペット再会が実現へ！
イギリスのウィリアム皇太子とキャサリン妃が、現地時間9月14日にロンドンで開催されるトム・クルーズ主演の最新作『DIGGER／ディガー』のワールドプレミアに来場することが分かった。『トップガン マーヴェリック』のロンドンプレミア以来となる再会が実現する。
【写真】トム・クルーズ、『トップガン』プレミアでキャサリン妃をエスコート！
Peopleによると、イギリスのテレビ・映画業界で働く人々を支援する「The Film and TV Charity」をサポートするため、皇太子夫妻が14日にロンドン・レスター・スクエアのオデオン・リュクス劇場で開催される『DIGGER／ディガー』のワールドプレミアに参加することが発表されたという。皇太子夫妻は慈善団体の代表者と面会した後、レッドカーペットに姿を見せ、トムやアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督をはじめ、キャストやスタッフと言葉を交わすそうだ。
皇太子夫妻は2022年、英国を代表する“ベスト・オブ・ザ・ベスト”なスペシャルゲストとして、トム主演の『トップガン マーヴェリック』ロンドンプレミアに出席。映画界とロイヤルファミリーを代表する顔ぶれによる豪華なスリーショットを披露した。また、ローラン・ムレのオフショルダードレスをまとったキャサリン妃の手を取り、華麗にエスコートするトムの姿も話題となった。
10月9日に全国公開を予定している『DIGGER／ディガー』は、地球規模の大惨事を描くエンターテインメント作品。ザンドラ・ヒュラー、ジョン・グッドマン、マイケル・スタールバーグ、ジェシー・プレモンス、ソフィー・ワイルド、リズ・アーメッド、エマ・ダーシーらが共演に名を連ね、これまでにないトムの“怪演”が見られる作品として評判を集めている。
映画『DIGGER／ディガー』は10月9日全国公開。
【写真】トム・クルーズ、『トップガン』プレミアでキャサリン妃をエスコート！
Peopleによると、イギリスのテレビ・映画業界で働く人々を支援する「The Film and TV Charity」をサポートするため、皇太子夫妻が14日にロンドン・レスター・スクエアのオデオン・リュクス劇場で開催される『DIGGER／ディガー』のワールドプレミアに参加することが発表されたという。皇太子夫妻は慈善団体の代表者と面会した後、レッドカーペットに姿を見せ、トムやアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督をはじめ、キャストやスタッフと言葉を交わすそうだ。
10月9日に全国公開を予定している『DIGGER／ディガー』は、地球規模の大惨事を描くエンターテインメント作品。ザンドラ・ヒュラー、ジョン・グッドマン、マイケル・スタールバーグ、ジェシー・プレモンス、ソフィー・ワイルド、リズ・アーメッド、エマ・ダーシーらが共演に名を連ね、これまでにないトムの“怪演”が見られる作品として評判を集めている。
映画『DIGGER／ディガー』は10月9日全国公開。