田中碧だけじゃなかった！実はリーズでもう１人“被害”に…「スキャンダラスだ。どう異議を申し立てればいい？」
現地９月14日に開催されたプレミアリーグ第４節で、田中碧を擁するリーズが、ニューカッスルとホームで対戦。４－１で圧勝し、勝点を８に伸ばした結果、開幕４連勝のアーセナルとマンチェスター・シティに次ぐ３位に浮上した。
この一戦は思いがけず、公式記録が注目を集めることとなった。まずは１点目。田中が鋭いミドルシュートでネットを揺らしたが、相手に当たっていたために日本代表MFの今季初ゴールとはならず、オウンゴールとなった。
そして２点目。打点の高いヘッドでゴールにねじ込んだドミニク・キャルバート＝ルーウィンが喜びを爆発させ、田中同様に膝スライディングを炸裂させた。しかし、実はチームメイトのジェイデン・ボーグルに当たっていたとのことで、彼の得点となった。こちらに関しては、映像を見ても分からないレベルの当たり方だ。
英紙『Daily Mail』によれば、キャルバート＝ルーウィンは、45＋１分にもネットを揺らした（こちらは正真正銘、自身の得点）なか、試合後のインタビューで「ハーフタイムに審判から『そのゴールはジェイデンに与えられた』と告げられた。僕は（ヘディングシュートを放つために）早く飛び上がったので、彼がそこにいたことすら気付かなかった。アシストということで受け入れるよ」と語った。
一方、ボーグルは「試合中も彼はまだ少し怒っていたよ。でも、勝点には満足しているようだ」と伝えた。
殊勝にコメントしたキャルバート＝ルーウィンだが、実は自分のゴールじゃなかったとなれば、相当ショックだろう。それでも、しっかりと“ネタ”に昇華してみせた。
エースはインスタグラムのストーリーを更新。笑顔のボーグルと、ムッとした表情を見せる自身の２ショットをアップし、こう綴った。
「彼は『ボールは自分に当たっていない』と言っていた。このスキャンダラスな判定に対して、どうやって異議を申し立てればいいんだ？」
プレミアリーグ公式のアカウントもタグ付けする徹底ぶりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】え？俺のゴールじゃないの!? 実は得点者じゃなかった２連発
この一戦は思いがけず、公式記録が注目を集めることとなった。まずは１点目。田中が鋭いミドルシュートでネットを揺らしたが、相手に当たっていたために日本代表MFの今季初ゴールとはならず、オウンゴールとなった。
英紙『Daily Mail』によれば、キャルバート＝ルーウィンは、45＋１分にもネットを揺らした（こちらは正真正銘、自身の得点）なか、試合後のインタビューで「ハーフタイムに審判から『そのゴールはジェイデンに与えられた』と告げられた。僕は（ヘディングシュートを放つために）早く飛び上がったので、彼がそこにいたことすら気付かなかった。アシストということで受け入れるよ」と語った。
一方、ボーグルは「試合中も彼はまだ少し怒っていたよ。でも、勝点には満足しているようだ」と伝えた。
殊勝にコメントしたキャルバート＝ルーウィンだが、実は自分のゴールじゃなかったとなれば、相当ショックだろう。それでも、しっかりと“ネタ”に昇華してみせた。
エースはインスタグラムのストーリーを更新。笑顔のボーグルと、ムッとした表情を見せる自身の２ショットをアップし、こう綴った。
「彼は『ボールは自分に当たっていない』と言っていた。このスキャンダラスな判定に対して、どうやって異議を申し立てればいいんだ？」
プレミアリーグ公式のアカウントもタグ付けする徹底ぶりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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