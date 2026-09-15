膝スラで喜びを表現した田中とキャルバート＝ルーウィン（右）。ただこの時２人はスコアラーになっていなかった。(C)Getty Images

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　現地９月14日に開催されたプレミアリーグ第４節で、田中碧を擁するリーズが、ニューカッスルとホームで対戦。４－１で圧勝し、勝点を８に伸ばした結果、開幕４連勝のアーセナルとマンチェスター・シティに次ぐ３位に浮上した。

　この一戦は思いがけず、公式記録が注目を集めることとなった。まずは１点目。田中が鋭いミドルシュートでネットを揺らしたが、相手に当たっていたために日本代表MFの今季初ゴールとはならず、オウンゴールとなった。

　そして２点目。打点の高いヘッドでゴールにねじ込んだドミニク・キャルバート＝ルーウィンが喜びを爆発させ、田中同様に膝スライディングを炸裂させた。しかし、実はチームメイトのジェイデン・ボーグルに当たっていたとのことで、彼の得点となった。こちらに関しては、映像を見ても分からないレベルの当たり方だ。
 
　英紙『Daily Mail』によれば、キャルバート＝ルーウィンは、45＋１分にもネットを揺らした（こちらは正真正銘、自身の得点）なか、試合後のインタビューで「ハーフタイムに審判から『そのゴールはジェイデンに与えられた』と告げられた。僕は（ヘディングシュートを放つために）早く飛び上がったので、彼がそこにいたことすら気付かなかった。アシストということで受け入れるよ」と語った。

　一方、ボーグルは「試合中も彼はまだ少し怒っていたよ。でも、勝点には満足しているようだ」と伝えた。

　殊勝にコメントしたキャルバート＝ルーウィンだが、実は自分のゴールじゃなかったとなれば、相当ショックだろう。それでも、しっかりと“ネタ”に昇華してみせた。

　エースはインスタグラムのストーリーを更新。笑顔のボーグルと、ムッとした表情を見せる自身の２ショットをアップし、こう綴った。

「彼は『ボールは自分に当たっていない』と言っていた。このスキャンダラスな判定に対して、どうやって異議を申し立てればいいんだ？」
　
　プレミアリーグ公式のアカウントもタグ付けする徹底ぶりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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