なでしこジャパンが初戦からゴールラッシュを披露した。写真：永島裕基

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　32年ぶりの日本開催となるアジア競技大会がスタート。なでしこジャパンが９月14日、グループEの第１節でタイ女子代表と対戦し、８－０で大勝した。前半に中嶋淑乃、後半に宝田沙織がハットトリックを達成するなどし、前後半で４点ずつ挙げた。

　長谷川唯をはじめとした主力は不在で、基本的に国内組での編成ながら、タイを圧倒し続け、シュート数は38対１だった。

　迫力ある攻撃を展開した一方で、会場となったエコパスタジアム（静岡県）のキャパは約５万人なのに対し、観客数は1202人に留まり、スタンドの雰囲気は少し寂しいものとなった。

　また、この試合のテレビ中継はなし。有料の『U-NEXT』でのみ中継され、視聴者は限定された。
 
　こうした状況を受け、YouTubeに上がった公式ハイライトのコメント欄に、次のような声が続々と寄せられている。

「まさか民放で放送がないとは思わんかった」
「日本開催なのに」
「お客さん少ないな～」
「日本開催で日本が試合してるのにこの観客の入りは悲しいわ」
「ホームの試合でこの客入りはヤバい」
「観客少なかったけど、応援すごかったな」

　３連覇を目指すなでしこジャパンは、この後17日にベトナム、21日に台湾と対戦する。会場はいずれもエコパで、台湾戦はTBSで放送される予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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