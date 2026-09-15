「この客入りは悲しい」「日本開催なのに」なでしこJ、８－０大勝発進も…キャパ５万の会場に1202人。TV中継もなくファン嘆き【アジア大会】
32年ぶりの日本開催となるアジア競技大会がスタート。なでしこジャパンが９月14日、グループEの第１節でタイ女子代表と対戦し、８－０で大勝した。前半に中嶋淑乃、後半に宝田沙織がハットトリックを達成するなどし、前後半で４点ずつ挙げた。
長谷川唯をはじめとした主力は不在で、基本的に国内組での編成ながら、タイを圧倒し続け、シュート数は38対１だった。
迫力ある攻撃を展開した一方で、会場となったエコパスタジアム（静岡県）のキャパは約５万人なのに対し、観客数は1202人に留まり、スタンドの雰囲気は少し寂しいものとなった。
また、この試合のテレビ中継はなし。有料の『U-NEXT』でのみ中継され、視聴者は限定された。
こうした状況を受け、YouTubeに上がった公式ハイライトのコメント欄に、次のような声が続々と寄せられている。
「まさか民放で放送がないとは思わんかった」
「日本開催なのに」
「お客さん少ないな～」
「日本開催で日本が試合してるのにこの観客の入りは悲しいわ」
「ホームの試合でこの客入りはヤバい」
「観客少なかったけど、応援すごかったな」
３連覇を目指すなでしこジャパンは、この後17日にベトナム、21日に台湾と対戦する。会場はいずれもエコパで、台湾戦はTBSで放送される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スタンドがらがら…空席が目立つキャパ５万のエコパスタジアム
長谷川唯をはじめとした主力は不在で、基本的に国内組での編成ながら、タイを圧倒し続け、シュート数は38対１だった。
迫力ある攻撃を展開した一方で、会場となったエコパスタジアム（静岡県）のキャパは約５万人なのに対し、観客数は1202人に留まり、スタンドの雰囲気は少し寂しいものとなった。
こうした状況を受け、YouTubeに上がった公式ハイライトのコメント欄に、次のような声が続々と寄せられている。
「まさか民放で放送がないとは思わんかった」
「日本開催なのに」
「お客さん少ないな～」
「日本開催で日本が試合してるのにこの観客の入りは悲しいわ」
「ホームの試合でこの客入りはヤバい」
「観客少なかったけど、応援すごかったな」
３連覇を目指すなでしこジャパンは、この後17日にベトナム、21日に台湾と対戦する。会場はいずれもエコパで、台湾戦はTBSで放送される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スタンドがらがら…空席が目立つキャパ５万のエコパスタジアム