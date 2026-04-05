大きな病気になったとき、いい病院はどうやって探せばいいか。医師の牧田善二さんは「自分の命やその後のQOLに大きく関わる治療は、近くの病院に限定してはいけない」という――。※本稿は、牧田善二『医療に殺されない 病院・医者の正しい選び方』（新星出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／champpixs※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／champpixs■自分の症状・病気に合った病院の見つけ方手術を受け