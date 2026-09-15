イングランド・プレミアリーグの名門リバプールが冬の移籍市場で守備的ＭＦの補強に乗り出していると英メディア「ＬｉｖｅｒｐｏｏｌＥＣＨＯ」が報じた。

同メディアによると、リバプールはイタリア１部ローマに所属するフランス代表ＭＦマヌ・コネ（２５）の獲得について同クラブに「問い合わせ」をしたという。今夏にはチェルシーが獲得に動くもイタリアに残留となったが、冬の移籍期間に向けて移籍金５１５０万ポンド（約１０７億１０００万円）を含めて準備を進めている。

新たなＭＦが加入することになれば所属するＭＦ遠藤航（３３）の放出が現実味を帯びる。英メディア「Ｔｈｉｓ ｉｓ Ａｎｆｉｅｌｄ」は今季まだ出場機会のない遠藤について「リバプールではおおむね戦力外と見なしている」とし「ファンは、そのポジションの補強を望んでいる」と冬の移籍市場での放出候補と伝えていた。

実際、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の登録メンバーから漏れた時点で移籍の可能性がささやかれていた。英メディア「ＬｉｖｅｒＰｏｏｌＥＣＨＯ」は「ウルバーハンプトンやフラムといったクラブがこのＭＦに興味を示していた」と指摘し「今季は（リバプールで）活躍できる見込みはほとんどない。遠藤は残留を決めたことを後悔しているかもしれない」と指摘していた。

来年１月に解禁となる冬の移籍市場で遠藤はどこに向かうことになるのだろうか。