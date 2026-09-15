「何より安いわｗｗｗ」ワークマンの“アスレシューズマジック”に反響。高齢母も「これなら簡単に履ける」
「何より安いわｗｗｗ」という声が上がるほど、ワークマンの「アスレシューズマジック」がSNSで話題になっています。手軽に脱ぎ履きできる設計で、高齢者のリハビリシューズとしても選ばれているようです。
【写真を見る】ワークマン「アスレシューズマジック」面ファスナーで脱ぎ履き簡単
視認性をサポートする反射材付きで、高反発ソールを搭載しているのもポイント。重量は約220g（26.0cm・片足の場合）と軽く、長時間の着用でも負担になりにくい設計です。
素材はポリエステル・合成皮革・合成底。カラーはブラック・グレー・レディースブラック・ミントグリーンの4色展開で、価格は税込1500円です。
また、SNS上では「何より安いわｗｗｗ」というコメントのほか、「高齢者にもってこい、私も履いているアスレシューズにマジックテープ開閉タイプが出ました。軽い、履きやすい、滑らない。そしてお値段1500円！」と実際の使用感を伝える投稿や、「ワークマンで母のシューズ購入 リハビリシューズとか高齢者用のシューズを嫌がるのでワークマン連れて行ったら これなら簡単に履けるって」という声も見られました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真を見る】ワークマン「アスレシューズマジック」面ファスナーで脱ぎ履き簡単
ワークマン「アスレシューズマジック」面ファスナーで脱ぎ履き簡単ガバっと開く面ファスナーで脱ぎ履きしやすいのが最大の特徴です。軽量で足なじみの良いインソールを採用しており、履き心地の良さも兼ね備えています。
素材はポリエステル・合成皮革・合成底。カラーはブラック・グレー・レディースブラック・ミントグリーンの4色展開で、価格は税込1500円です。
SNSでも「これなら簡単に履ける」と反響公式Xでのこの投稿には、「このスニーカーは履きやすい＋軽い」「患者さんのリハビリシューズとしても良いかと思った。ワークマンシューズを用意される家族は一定数いる」といった声が寄せられています。
また、SNS上では「何より安いわｗｗｗ」というコメントのほか、「高齢者にもってこい、私も履いているアスレシューズにマジックテープ開閉タイプが出ました。軽い、履きやすい、滑らない。そしてお値段1500円！」と実際の使用感を伝える投稿や、「ワークマンで母のシューズ購入 リハビリシューズとか高齢者用のシューズを嫌がるのでワークマン連れて行ったら これなら簡単に履けるって」という声も見られました。
(文:All About ニュース編集部)