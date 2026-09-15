「人はそこまで人をだますのか」総額4000万円失った被害女性が語るSNS投資詐欺の手口 アプリ上では資産2億円超も換金時に高額な手数料要求
岡山市に住む66歳の女性が、SNSで見つけた投資セミナーをきっかけに投資詐欺の被害に遭い、約4000万円をだまし取られた。女性は金塊の売却などを勧められ、アプリ上では資産が2億円を超えたように表示されていたが、換金時に高額な手数料を求められたことで不審に思い、被害に気づいたという。
投資セミナーの広告がきっかけ
警察署で自身の遭った詐欺被害について語るのは、岡山市に住む66歳の女性だ。
被害に遭った女性：
アシスタントがとても巧妙で上手だった。
SNSを悪用した投資詐欺によって女性が失ってしまった資産は、総額約4000万円に上る。
きっかけは2026年3月。
SNSで見かけた「銘柄を教えます」という投資セミナーの広告だった。
興味を持った女性はトークグループに参加し、その中で投資話を持ちかけられ、投資資金として暗号資産約700万円分を送金した。
さらに、持っていた金塊の売却も勧められ、アプリ上での女性の資産は、この時点で2億円を超えていたという。
しかし、女性が現金に換えようとすると、高額の手数料を要求してきた。
不審に思い家族に相談したことで、ようやく被害に気がついたのだ。
被害に遭った女性：
人はそこまで人をだますのかと、しみじみ感じました。
女性は一度も会ったことがない、顔の見えない相手を信じ込んでしまった。
被害に遭った女性：
実際に会ったことがない人は、まず信用するかどうかは気をつけた方がいい。
（「イット！」9月11日放送より）