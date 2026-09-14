岸和田だんじり祭、クリストファー・ノーラン監督最新作と異色コラボ「…負けてられへんな！」
クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』（公開中）と、大阪「岸和田だんじり祭」の異色コラボが実現した。
【動画】岸和田だんじり祭の男衆が『オデュッセイア』4D上映を体験
同作は、『ダークナイト』『インセプション』『インターステラー』、オスカーに輝く『オッペンハイマー』など、映画そのものを更新し続けてきたノーラン監督が、英雄譚『オデュッセイア』を描く。全編IMAX撮影などにより、かつてない映画体験を予告する。
「4D上映」では、「観る映画」の枠を超えたアトラクション体験ができる。主人公オデュッセウス（マット・デイモン）が繰り広げる過酷な航海と激闘に連動し、座席は嵐の荒波のごとく激しく揺れ動き、オデュッセウスが放つ神業の弓矢が縦横無尽に飛び交うたび、その風切り音が耳元をかすめる。さらに、スクリーンを覆う雷鳴のフラッシュ、身体を濡らす水飛沫、戦場の煙や舞い散る雪に至るまで、劇場内全体が劇中の過酷な環境へと変ぼうする。
これを体験したのは、岸和田だんじり祭の男衆と佐野英利市長。「映画もええねんけど…負けてられへんな！」と祭男の意地を見せつつも、圧倒的な臨場感を絶賛。佐野市長は「9月19・20日のだんじり祭本番に向けて、お互いに切磋琢磨して盛り上がりたい！」と熱いエールを送った。
映画『オデュッセイア』と岸和田だんじり祭のコラボポスターも岸和田市内各所で展開されている。
【動画】岸和田だんじり祭の男衆が『オデュッセイア』4D上映を体験
同作は、『ダークナイト』『インセプション』『インターステラー』、オスカーに輝く『オッペンハイマー』など、映画そのものを更新し続けてきたノーラン監督が、英雄譚『オデュッセイア』を描く。全編IMAX撮影などにより、かつてない映画体験を予告する。
「4D上映」では、「観る映画」の枠を超えたアトラクション体験ができる。主人公オデュッセウス（マット・デイモン）が繰り広げる過酷な航海と激闘に連動し、座席は嵐の荒波のごとく激しく揺れ動き、オデュッセウスが放つ神業の弓矢が縦横無尽に飛び交うたび、その風切り音が耳元をかすめる。さらに、スクリーンを覆う雷鳴のフラッシュ、身体を濡らす水飛沫、戦場の煙や舞い散る雪に至るまで、劇場内全体が劇中の過酷な環境へと変ぼうする。
これを体験したのは、岸和田だんじり祭の男衆と佐野英利市長。「映画もええねんけど…負けてられへんな！」と祭男の意地を見せつつも、圧倒的な臨場感を絶賛。佐野市長は「9月19・20日のだんじり祭本番に向けて、お互いに切磋琢磨して盛り上がりたい！」と熱いエールを送った。
映画『オデュッセイア』と岸和田だんじり祭のコラボポスターも岸和田市内各所で展開されている。