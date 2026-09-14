ジーター＆プホルスと共演…「この表紙だけで買いたくなった」

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、米大手ベースボールカード会社「Topps（トップス）」の人気シリーズ「2026 Topps Update Series Baseball」の表紙に登場することが明らかになった。12日（日本時間13日）、Toppsが公式X（旧ツイッター）で画像を初公開。村上は、デレク・ジーター氏ら3人のスターと豪華共演を果たしている。

表紙を飾る4人は、村上とジーター氏のほか、アルバート・プホルス氏、エリー・デラクルーズ内野手（レッズ）と、異なる時代を代表するスター選手。4人は本塁打数で圧倒的な実績を誇る。ジーター氏は通算260本塁打で米国野球殿堂入りのレジェンド。プホルス氏は通算703本塁打を誇り、今月12日にカージナルス球団殿堂入りを果たした。さらに24歳のデラクルーズは通算86本、村上は今季ここまで31本塁打を記録。4人の本塁打数を合計すると1080本の豪華カルテットとなった。

村上にとっては、メジャー1年目から球界のレジェンドと肩を並べる異例の抜擢。デラクルーズも今季、ドジャースとの3連戦で全試合本塁打を放つなど、自己最長の5試合連続本塁打を記録している。「2026 Topps Update Series Baseball」は、Toppsの主力シリーズを締めくくる年内最後の商品となる。

この表紙にファンも大興奮。「ムラカミが表紙だって??」「長い間ホビーボックスを買っていなかったけど、この表紙だけでついに買いたくなった」「4人ともかっこいいし、異なる時代の選手が並んでいることも魅力を増しているね」といった声が寄せられた。日本のファンからも「村上、カバーなってるじゃん!! すげー!!!」「村上が表紙！」「久しぶりに箱行こうかな?」「夢のあるカードだー」と驚きの声が上がっていた。（Full-Count編集部）