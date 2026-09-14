自分の黒歴史をズバリと言い当ててくるウェブサイト「黒歴史診断」
「架空の人格でブログを書いていた」「ネット掲示板に痛い書き込みをしていた」「自作小説を公開していた」など、誰もが黒歴史を持っているものです。そんな黒歴史を20問以内の質問で言い当てるウェブサイト「黒歴史診断」がクリエイターのAmeniwa(あめにわ)氏によって公開されました。
黒歴史診断 - 君の黒歴史、20問で当てる
https://blackhistory.ameniwa.com/
最初の質問は「インターネットに証拠が残ってたりする？」というもの。質問に対して「はい」「たぶんそう」「いいえ」のいずれかを選択して診断を進めます。今回は「はい」をクリックしました。なお、「はい」を選択した場合でも「100％はい」としては扱われず、ユーザーの間違いをある程度許容する仕組みになっているとのこと。
質問に答えるたびに画面上部の「空の確信度」が上昇していきます。
8問目の時点で確信度は56.6％に達し、「小説投稿サイトで感想0のまま100話超え」というこちらの考えを見透かしたような候補が提示されました。8問目の「ネットに作品を定期的に公開し続けたけど、反応がほぼゼロのまま続けてた？」という質問に「はい」と回答。
わずか8問で黒歴史をズバリと言い当てられてしまいました。「バレた……」をクリック。
この画面からXに結果を共有したり、共有用URLをコピーしたりできます。
黒歴史診断が対応している黒歴史の数は、記事作成時点では97種類。ただし、その内容は「個人サイト(ジオシティーズ)の運営」「mixiの日記」「前略プロフィール」など、いわゆる「インターネット老人会」世代に偏っているそうです。黒歴史診断の技術的な詳細は以下のリンク先で解説されています。
頭に浮かべた黒歴史を20問で当てるサイトを作った話｜Ameniwa
https://note.com/ameniwa_/n/na571c479b694