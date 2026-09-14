「犬洗いバレを防ぐために、マッサージで誤魔化しているところです」ーー。



【動画】マッサージと見せかけて…？(笑)

そんなコメントとともに投稿された愛犬の動画が、Xで話題になっています。



登場するのは、トイプードルの「こぐま」ちゃん（2歳・女の子）。シンクの中に立つこぐまちゃんのすぐそばでは、蛇口から水が流れています。



首元や背中を丁寧にもまれながらも、ときおり水のほうをちらり。やがて目を細め、じっとマッサージに身を委ねます。



続く投稿では、「犬洗いを察し、ママに助けを求めて、ものすごく近寄ってきました」と、カメラに顔を近づける様子も公開されました。シンクの縁からひょこっと顔を出し、ママのほうを見つめるこぐまちゃん。しかし、「そう簡単に助けてもらえるほど犬生は甘くないのです…」とつづられている通り、その後は再びマッサージを受けながら目を細めています。



この動画には1.2万件超のいいねが集まり、



「めっちゃかわいい……」

「水の流れをチラチラ見ている」

「全然嫌がってる感じないですね」

「何ていうかわいさなんでしょう」

「マッサージでごまかすの賢いwww」



などの声が寄せられました。



作戦はお見通し？それでも頑張ったこぐまちゃん

飼い主の、こぐまとこぐみさん（@kogumatokogumi）によると、最近はシャンプーもだいぶ平気になってきたというこぐまちゃん。それでも、これから洗われると気づくと、しょんぼりしてしまうそうです。



そこで、少しでも「良いことがある」と思ってほしくて、マッサージで気をそらすことにしたといいます。



ところが、作戦の手応えについては、「飼い主の努力もむなしく、普通に気づいていたと思います」と飼い主さん。それでも、シャンプーは無事に終えることができました。



「少し虚無顔になっていましたが、頑張ってくれました。どちらかというと、その後のドライヤーの方が大変でした」



水音のそばでそっと触れる手には、少しでも穏やかに過ごしてほしいという思いが込められていました。こぐまちゃんも、家族に見守られながらお手入れの時間を乗り切りました。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）