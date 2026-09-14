見守りカメラで闘病中の愛犬の様子を確認したら、娘さんがお世話をしている姿が映っていたそうで…？家族愛溢れる光景が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破しています。

【動画：仕事中、ふと体調不良の愛犬が気になり『見守りカメラ』を確認→娘が写っていて…『愛に溢れた光景』】

闘病中の愛犬と娘の愛に溢れた姿

Instagramアカウント「americanbully_atom0106」に投稿されたのは、2026年8月に天国へと旅立ったアメリカンブリー「レティ」ちゃんの闘病中の出来事です。レティちゃんは薬の影響でご飯を食べるのも辛い状態だったため、投稿者さんはお仕事中も心配でたまらなかったそう。

そこで見守りカメラで様子を確認してみたら、娘さんがレティちゃんにご飯を食べさせている光景が映っていたとか。レティちゃんの好物を手に乗せて、一口ずつ口に運んであげる娘さん。その姿から、「少しでも食べて元気を出してほしい」という切なる思いが伝わってきます。

レティちゃんは娘さんのおかげで「頑張ろう！」という気持ちが湧いたようで、ゆっくり少しずつご飯を食べてくれていたそう。家族愛溢れる光景には、思わず涙する人が続出することとなりました。

その後の微笑ましい出来事

カメラは感動的な光景の直後に、クスッと笑ってしまう光景も捉えていました。先にご飯を食べ終わった娘犬の「ラブ」ちゃんが、ちゃっかりおこぼれをもらいにやってきたのです。

そしてレティちゃんが残したご飯を全部食べると、「美味しかった～」とソファに寝転がるラブちゃん。たくさん食べて満足そう…と思いきや、すぐに起き上がって「まだ食べ足りない！この辺に落ちてないかな？」とご飯を探し始めたとか。

その食いしん坊すぎる姿には思わず笑ってしまいますが、当時のラブちゃんは輸血が必要なレティちゃんのためにドナー犬として活躍していたため、もしかしたらレティちゃんに血を分け与えるために栄養をつけようとしていたのかもしれませんね。

この投稿には「泣けてくる…」「まさしく愛のかたまりですね」「ほんとに素敵な家族」「頑張ってて偉いです」といったコメントが寄せられています。

素敵な思い出を残して天国へ…

レティちゃんは一生懸命病気と闘い続けて、最期は眠るように息を引き取ったそうです。投稿者さんにとってレティちゃんと過ごした7年間はとても幸せで、一緒に笑って愛し合った日々はかけがえのない思い出になっているといいます。

レティちゃんの夫犬「アトム」くんは数年前に天国へ旅立ったので、今頃2匹は再会して思い出話に花を咲かせていることでしょう。これからは夫婦で仲良く過ごしながら、ラブちゃんとご家族を見守り続けてほしいですね。

Instagramアカウント「americanbully_atom0106」には、レティちゃんが残してくれた素敵な思い出の数々が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「americanbully_atom0106」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。