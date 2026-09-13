おばあちゃんと電話中に、大型犬にもおばあちゃんの声を聴かせてあげたら…？大型犬の愛おしすぎる反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で63万7000回再生を突破。「カワイイ」「ほっこり」といった声が寄せられています。

【動画：おばあちゃんと電話中『大型犬と会話させてみた』結果→声を聴くと…愛おしすぎる『表情』】

大型犬とおばあちゃんが電話したら…

Instagramアカウント「lindt2222」に投稿されたのは、バーニーズマウンテンドッグの「リン」ちゃんが電話越しにおばあちゃんの声を聴いた時の反応です。この日、おばあちゃんと電話していた飼い主さんは、途中でリンちゃんにも代わってあげることにしたのだとか。リンちゃんのお耳をめくって、受話器を近づけてみたら…？

おばあちゃんが「リンちゃ～ん」とお名前を呼ぶと、リンちゃんは「おばあちゃんの声がする！？」とお目目を丸くして受話器をじっと見つめたそう。ここにはいないおばあちゃんの声が聞こえることが、不思議でたまらないようです。

愛おしすぎる反応にほっこり

今度は反対側のお耳に受話器を当ててあげると、リンちゃんは耳を澄ましておばあちゃんの声を聴いたそう。「何を言っているか、しっかり聞き取らなくちゃ！」というように真剣な表情でお話を聞いている姿から、おばあちゃんが大好きなのだということが伝わってきます。

そして最後におばあちゃんが「オヤツやるから、また遊びにおいで」と伝えると、「今すぐ行きたい！」とばかりに笑顔を見せたとか。そんなリンちゃんの愛おしすぎる反応は、たくさんの人の心を和ませてくれることとなりました。

この投稿には「可愛いですね！」「めちゃ嬉しそう」「おばあちゃんの声だぁって顔してますね！」「ジ～ッと聞いていますね」「おやつに反応するの最高」「早くおやつもらいに行きたい感がいっぱい」といったコメントが寄せられています。

大型犬とおばあちゃんは仲良し

リンちゃんとおばあちゃんはとても仲良しで、リンちゃんはおばあちゃんに会うたびに大喜びで甘えるそうです。そしておばあちゃんもオヤツをあげたり撫でたりして、いつもリンちゃんを全力で可愛がってくれるのだとか。なんとリンちゃんのために「犬のおまわりさん」や「子守唄」を歌ってくれることも。

まるで本当の祖母と孫のような2人の姿は、見ているだけで幸せな気持ちになります。リンちゃんとおばあちゃんの愛に溢れた日々が末永く続きますように。

リンちゃんの可愛い姿やおばあちゃんとの微笑ましいやり取りをもっと見たい方は、Instagramアカウント「lindt2222」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「lindt2222」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。